video suggerito

Lazio-Nizza, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Lazio-Nizza è il match valido per la seconda giornata dell’Europa League edizione 2024/2025. La sfida tra la squadra allenata da Marco Baroni e quella di Haise si giocherà oggi, giovedì 3 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lazio-Nizza è il match valido per la seconda giornata dell'Europa League edizione 2024/2025. La sfida tra la squadra allenata da Marco Baroni e quella di Haise si giocherà oggi, giovedì 3 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Baroni arriva a questa sfida dopo aver battuto il Torino in campionato 2-3 e dopo aver vinto la prima giornata di Europa League con un sonoro 3-0 contro la Dinamo Kiev. Momento positivo per i biancocelesti trainati da un super Dia che però questa sera potrebbe rifiatare per lasciare spazio a Pedro alle spalle dell'unica punta che sarà Taty Castellanos.

Dall'altra parte la Lazio si ritroverà invece di fronte un Nizza che ha iniziato il proprio campionato in maniera piuttosto altalenante. Nelle prime sei giornate di campionato i costieri hanno totalizzato 8 punti frutto di due vittorie per 4-1 e 8-0 ma anche due sconfitta e due pareggi. In Europa League invece il primo turno della squadra francese si è concluso con un altro pareggio con il punteggio di 1-1 contro la Real Sociedad. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle scelte di formazioni dei due allenatori.

Partita: Lazio-Nizza

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 3 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Nizza in diretta TV: la partita non è in chiaro

Lazio-Nizza si giocherà alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida dei biancocelesti sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport calcio (canale 252) e anche su NOW. La telecronaca del match è affidata a Dario Massara e Fernando Orsi. Non è prevista la visione in chiaro della partita su TV8.

Europa League, Lazio-Nizza dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Lazio e Nizza sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre per tutti gli abbonati. A questi ultimi basterà scaricare l'app Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet per assistere alla partita. L'alternativa è rappresentata inoltre da NOW, opzione disponibile tramite il pacchetto Pass Sport.

Le probabili formazioni di Lazio-Nizza

La Lazio dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come formazione pronta ad affrontare i francesi. Baroni potrebbe concedere un po' di riposo a Dia rilanciando Pedro con Tchouana e Dele-Bashiru alle spalle dell'unica punta Castellanos. Pellegrini può far rifiatare Nuno Tavares nel ruolo di terzino sinistro con Vecino in mediana al fianco di Guendouzi. Marusic terzino destro.

Nel Nizza invece il tecnico Haise dovrebbe schierarsi in campo con un 3-4-2-1. Ndayishimiye, Bombito e Dante dovrebbero agire in difesa mentre la folta mediana a quattro sarà composta da Clauss, Rosario, Louchet e Abdi mentre in attacco alle spalle dell'unica punta Moukoko dovrebbero agire Bounani e Guessand.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All.: Baroni.

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Abdi; Bounani, Guessand; Moukoko. All.: Haise.