Europa League in TV, le partite di Roma e Bologna contro Celtic e Celta oggi in TV: orari e dove vederle

Celtic – Roma e Celta Vigo – Bologna sono le partite delle italiane che in Europa League giocano alle 21. In Conference, ma alle 18:45, la Fiorentina va in campo con la Dinamo Kiev. Dove vedere tutte le gare in diretta tv, in chiaro, in streaming e qual è il match trasmesso gratis su TV8.

Celtic – Roma e Celta Vigo – Bologna si giocano alle 21 e rappresentano per le due squadre italiane in Europa League uno snodo cruciale per la classifica in occasione della sesta giornata della fase a girone unico. In campo questa sera, ma alle 18:45, c'è anche la Fiorentina che ospita al Franchi la Dinamo Kiev: match valido per il quinto turno di Conference League. Tutte le partite sono visibili in diretta tv, in chiaro (solo per abbonati) sui canali di Sky Sport, in streaming su Sky Go e su NOW. Unica partita che sarà trasmessa in chiaro e gratis per tutti su TV8 è Basilea – Aston Villa.

Le trasferte di Roma e Bologna sono insidiose anzitutto per il fattore campo poi per le motivazioni che animano scozzesi e spagnoli: una vittoria, infatti, può dare la sterzata decisiva in chiave qualificazione, sia essa diretta agli ottavi oppure aggrappandosi al salvagente dei playoff. Il momento che attraversano le due italiane, stando al rendimento in campionato, non offre certezze. Entrambe hanno rallentato: i giallorossi sono reduci da due sconfitte di fila (Napoli e Cagliari), gli emiliani hanno rialzato la testa col pareggio dell'Olimpico (Lazio) dopo il pesante ko in casa (Cremonese). Quanto al cammino in Coppa, procede senza sussulti: 3 successi e 2 sconfitte (+2 differenza reti) per la squadra di Gasperini; 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta (+3 differenza reti) per la formazione di Italiano. Ma la classifica cortissima e una combinazione di risultati favorevole può rivoluzionare lo scenario nei prossimi 90 minuti.

Discorso a parte per la Fiorentina: è in crisi profonda in campionato (ultima), nemmeno l'arrivo di Vanoli (al posto di Pioli) è bastato a invertire una tendenza che ha avuto riflessi negativi anche sull'esperienza in Conference League. Due vittorie e due sconfitte hanno precipitato i viola al 17° posto.

Europa League, le partite di giovedì 4 dicembre

Il calendario completo, con indicazione degli orari e dei canali, offre una panoramica sulla programmazione delle partite di Roma, Bologna e Fiorentina. Interessanti anche gli incontri di Lione, Aston Villa e Midtjylland (tutte a 12 punti, in cima alla graduatoria di Europa League). I canali di Sky Sport e NOW presentano un'ampia scelta di gare da seguire, compresa la possibilità di assistere alla Diretta Gol prevista sia per le sfide delle 18:45 sia per quelle delle 21. TV8, invece, manderà in onda in chiaro per tutti Basilea – Aston Villa.

Le partite delle 18:45

Young Boys – Lille su Sky Sport (251), NOW

Midtjylland – Genk su Sky Sport (251), NOW

Utrecht – Nottingham Forest su Sky Sport Max (206), Sky Sport (253), NOW

Ferencváros – Rangers su Sky Sport (254), NOW

GNK Dinamo – Real Betis su Sky Sport (251), NOW

Nizza – Braga su Sky Sport (255), NOW

Ludogorets – PAOK su Sky Sport (251), NOW

Sturm Graz – Stella Rossa su Sky Sport (251), NOW

Stoccarda – Maccabi Tel-Aviv su Sky Sport (251), NOW

Fiorentina – Dinamo Kiev (Conference) su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (252), NOW

Celtic – Roma su Sky Sport 1 (201), Sky Sport (251), NOW

Porto – Malmö su Sky Sport (251), NOW

Basilea – Aston Villa su TV8, Sky Sport Max (206), Sky Sport (254)

FCSB – Feyenoord su Sky Sport (251), NOW

Lione – Go Ahead Eagles su Sky Sport (256), NOW

Panathinaikos – Viktoria Plzeň su Sky Sport (251), NOW

Celta – Bologna su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), NOW

Friburgo – Salisburgo su Sky Sport (255), NOW

Brann – Fenerbahçe su Sky Sport (251), NOW.

Dove vedere l'Europa League in tv e in streaming

Sui canali di Sky Sport (in streaming su Sky Go) e su NOW è possibile vedere in diretta e in chiaro (per gli abbonati) tutte le partite dell'Europa League con Roma e Bologna e della Conference con la Fiorentina. Su Sky Sport è trasmessa anche la diretta gol (251), sia di Europa League sia di Conference, che offre l'opportunità di godersi la telecronaca di tutti i match e degli episodi più importanti. Unico match che sarà trasmesso in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) è Basilea – Aston Villa, in onda su TV8 alle 21.