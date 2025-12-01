La Cremonese fa un colpaccio: doppietta di Vardy e Bologna battuto 3-1 nel Monday Night

Al Dall’Ara la Cremonese batte 3-1 il Bologna e ottiene un successo preziosissimo. La squadra di Nicola fa festa con la doppietta di Vardy. A segno anche Orsolini e Payero.

Un Monday Night davvero bello, una partita all'inglese e l'inglese l'ha decisa: Jamie Vardy che con una splendida doppietta ha permesso alla Cremonese di vincere per 3-1 in casa del Bologna, che perde la chance di rimanere nel treno delle primissime. A segno anche Payero e Orsolini, che di rigore aggancia Lautaro Martinez al comando della classifica dei cannonieri. Per i grigiorossi è un successo importantissimo, Atalanta superata e Sassuolo riagganciato. Il Bologna resta quinto.

Gol di Payero, Vardy e Orsolini

Partita giocata a ritmi alti, a tratti altissimi. Il Bologna sembra strafavorito, la Cremonese dopo un bell'avvio di stagione è reduce da una serie di risultati negativi. La prima mezz'ora è assai equilibrata, serve un episodio per sbloccare l'incontro. Nicola ha preparato bene la partita e coglie d'infilata la squadra di casa, che si fa sorprendere pure perché Casale non sale bene e il fuorigioco non si fa. Payero non si lascia pregare ed è 1-0. Il Bologna sente il colpo, la Cremonese affonda il colpo e dopo poco è 2-0, segna stavolta Jamie Vardy. Il primo tempo scorre rapido, ma nel recupero l'arbitro assegna un rigore al Bologna. Orsolini stavolta non sbaglia, tiro perfetto, gol, 1-2 e partita riaperta.

Jamie Vardy ha realizzato una doppietta in Bologna–Cremonese.

Doppietta di Vardy

Italiano manda in campo Cambiaghi nella ripresa, pare che il risultato debba quasi d'obbligo essere ribaltata, invece non è così. Perché è la Cremonese a segnare per prima. Marcatore: ancora lui, Jamie Vardy, che a gennaio compirà 39 anni. Doppietta per l'ex del Leicester, prima doppietta in Serie A. Il Bologna reagisce di pancia, si getta in avanti, ma rischia anche un po' in contropiede. Terracciano manca il poker con un errore da triplo circoletto rosso, mentre Orsolini reclama, a ragione, un altro calcio di rigore, l'arbitro non lo concede. Non ne concede nemmeno un altro nei minuti di recupero. La Cremonese dopo 35 anni batte in Serie A il Bologna, che si allontana così dalla vetta.