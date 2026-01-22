Europa League in TV, le partite di Roma e Bologna contro Celtic e Celta oggi in TV: orari e dove vederle

Roma e Bologna sfidano Stoccarda e Celtic nella penultima giornata della fase campionato dell’Europa League: dove vedere tutte le partite della giornata e quale sarà la gara trasmessa in chiaro su TV8.

Roma e Bologna si giocano l'accesso agli ottavi di finale dell'Europa League nelle partite contro Stoccarda e Celtic. C'è ancora una speranza di rientrare nelle prime otto e di evitare gli spareggi, ma prima le due italiane dovranno consolidare la loro posizione in una classifica molto corta che potrebbe regalare sorprese. La squadra di Italiano scenderà in campo alle ore 18:45, i giallorossi invece alle 21:00: entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Sky.

La Roma viene da tre vittorie consecutive che l'hanno portata a un solo punto di distanza dall'ottavo posto che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff, un obiettivo concreto per Gasperini che contro i tedeschi cercherà il quarto successo consecutivo. Si tratta di uno scontro diretto perché lo Stoccarda ha gli stessi punti dei giallorossi ed è avvantaggiato dalla differenza reti. Anche il Bologna viene da un periodo positivo in Europa ed è atteso da un impegno più abbordabile, contro una squadra molto incostante che nel turno precedente giocato a gennaio si è fatta strapazzare proprio dalla Roma.

Europa League, le partite di oggi 22 gennaio

Ci saranno diversi incroci interessanti nella penultima giornata della fase campionato dell'Europa League: oltre agli impegni di Roma e Bologna gli occhi saranno puntati sulle capoliste Lione e Midtjylland chiamate a due impegni facili. Il Nottingham proverà a insidiare il Braga per ottenere un posto tra le prime otto della classe e anche quello tra Celta Vigo e Lilla sarà uno scontro diretto per gli spareggi-

18:45 -Bologna-Celtic – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252), NOW

18:45 – Fenerbahçe-Aston Villa – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (253), NOW1

Fenerbahçe-Aston Villa – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (253), NOW1 18:45 – Young Boys-Lione – SKY SPORT MIX, SKY SPORT (254), NOW

Young Boys-Lione – SKY SPORT MIX, SKY SPORT (254), NOW 18:45 – Viktoria Plzen-Porto – SKY SPORT (256), NOW

Viktoria Plzen-Porto – SKY SPORT (256), NOW 18:45 – PAOK-Betis – SKY SPORT (255), NOW

PAOK-Betis – SKY SPORT (255), NOW 18:45 – Feyenoord-Sturm Graz – SKY SPORT (251), NOW

Feyenoord-Sturm Graz – SKY SPORT (251), NOW 18:45 – Malmo-Crvena Zvezda – SKY SPORT (251), NOW

Malmo-Crvena Zvezda – SKY SPORT (251), NOW 18:45 – Friburgo-Maccabi Tel-Aviv – SKY SPORT (251), NOW

Friburgo-Maccabi Tel-Aviv – SKY SPORT (251), NOW 18:45 – Brann-Midtjylland – SKY SPORT (251), NOW

Brann-Midtjylland – SKY SPORT (251), NOW 21:00 – Roma-Stoccarda – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252), NOW

21:00 – Braga-Nottingham Forest – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (253), NOW

Braga-Nottingham Forest – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (253), NOW 21:00 – Celta-Lille – TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (254), NOW

Celta-Lille – TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (254), NOW 21:00 – Nizza-Go Ahead Eagles- SKY SPORT (255) e NOW

Nizza-Go Ahead Eagles- SKY SPORT (255) e NOW 21:00 – Utrecht-Genk – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW

Utrecht-Genk – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW 21:00 – Salisburgo-Basilea – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW

Salisburgo-Basilea – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW 21:00 – Ferencváros-Panathinaikos – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW

Ferencváros-Panathinaikos – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW 21:00 – GNK Dinamo-FCSB – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW

GNK Dinamo-FCSB – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW 21:00 – Rangers-Ludogorets – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW

Dove vedere l'Europa League in tv e in streaming

Sui canali di Sky Sport (in streaming su Sky Go) e su NOW è possibile vedere in diretta e in chiaro (per gli abbonati) tutte le partite dell'Europa League con Roma e Bologna. La diretta gol dell'Europa League con tutte le gare della serata sarà disponibile su Sky Sport (251), mentre Celta-Lille p stata scelta come gara da trasmettere in chiaro su TV8 alle ore 21:00.