Europa League in TV, le partite di Roma e Bologna contro Celtic e Celta oggi in TV: orari e dove vederle
Roma e Bologna si giocano l'accesso agli ottavi di finale dell'Europa League nelle partite contro Stoccarda e Celtic. C'è ancora una speranza di rientrare nelle prime otto e di evitare gli spareggi, ma prima le due italiane dovranno consolidare la loro posizione in una classifica molto corta che potrebbe regalare sorprese. La squadra di Italiano scenderà in campo alle ore 18:45, i giallorossi invece alle 21:00: entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Sky.
La Roma viene da tre vittorie consecutive che l'hanno portata a un solo punto di distanza dall'ottavo posto che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff, un obiettivo concreto per Gasperini che contro i tedeschi cercherà il quarto successo consecutivo. Si tratta di uno scontro diretto perché lo Stoccarda ha gli stessi punti dei giallorossi ed è avvantaggiato dalla differenza reti. Anche il Bologna viene da un periodo positivo in Europa ed è atteso da un impegno più abbordabile, contro una squadra molto incostante che nel turno precedente giocato a gennaio si è fatta strapazzare proprio dalla Roma.
Europa League, le partite di oggi 22 gennaio
Ci saranno diversi incroci interessanti nella penultima giornata della fase campionato dell'Europa League: oltre agli impegni di Roma e Bologna gli occhi saranno puntati sulle capoliste Lione e Midtjylland chiamate a due impegni facili. Il Nottingham proverà a insidiare il Braga per ottenere un posto tra le prime otto della classe e anche quello tra Celta Vigo e Lilla sarà uno scontro diretto per gli spareggi-
- 18:45 -Bologna-Celtic – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252), NOW
- 18:45 – Fenerbahçe-Aston Villa – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (253), NOW1
- 18:45 – Young Boys-Lione – SKY SPORT MIX, SKY SPORT (254), NOW
- 18:45 – Viktoria Plzen-Porto – SKY SPORT (256), NOW
- 18:45 – PAOK-Betis – SKY SPORT (255), NOW
- 18:45 – Feyenoord-Sturm Graz – SKY SPORT (251), NOW
- 18:45 – Malmo-Crvena Zvezda – SKY SPORT (251), NOW
- 18:45 – Friburgo-Maccabi Tel-Aviv – SKY SPORT (251), NOW
- 18:45 – Brann-Midtjylland – SKY SPORT (251), NOW
- 21:00 – Roma-Stoccarda – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252), NOW
- 21:00 – Braga-Nottingham Forest – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (253), NOW
- 21:00 – Celta-Lille – TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (254), NOW
- 21:00 – Nizza-Go Ahead Eagles- SKY SPORT (255) e NOW
- 21:00 – Utrecht-Genk – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW
- 21:00 – Salisburgo-Basilea – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW
- 21:00 – Ferencváros-Panathinaikos – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW
- 21:00 – GNK Dinamo-FCSB – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW
- 21:00 – Rangers-Ludogorets – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (251), NOW
Dove vedere l'Europa League in tv e in streaming
Sui canali di Sky Sport (in streaming su Sky Go) e su NOW è possibile vedere in diretta e in chiaro (per gli abbonati) tutte le partite dell'Europa League con Roma e Bologna. La diretta gol dell'Europa League con tutte le gare della serata sarà disponibile su Sky Sport (251), mentre Celta-Lille p stata scelta come gara da trasmettere in chiaro su TV8 alle ore 21:00.