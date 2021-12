Eriksen non molla di un centimetro: si allena con una nuova squadra, vuole tornare presto Christian Eriksen continua a sognare il ritorno in campo in un campionato dove il tutto sarà consentito. Nel frattempo il centrocampista continua ad allenarsi.

A cura di Marco Beltrami

Christian Eriksen non dimenticherà mai il 2021. Il centrocampista danese dopo qualche difficoltà legata all'ambientamento si era preso l'Inter ed era pronto a vivere un grande Europeo con la Danimarca. Poi tutto è passato in secondo piano il 12 giugno quando il suo cuore si è fermato nel match contro la Finlandia e tutto il mondo ha temuto il peggio. Ha visto la morte in faccia l'ex Tottenham che ora vuole mettersi tutto alle spalle, pronto per una nuova avventura professionale dove gli sarà consentito.

Già perché ormai proprio agli sgoccioli di questa particolare annata, si è ufficialmente conclusa la sua esperienza professionale all'Inter. Avrebbe voluto continuare a giocare in nerazzurro, ma il protocollo italiano vieta ai calciatori muniti di un dispositivo defibrillatore sottocutaneo di poter scendere in campo. Una situazione che ha lasciato l'amaro in bocca ad Eriksen che non ha potuto far altro che muoversi per provare a cercare una nuova squadra in un campionato, come quello olandese che conosce bene (avendovi già militato ai tempi dell'Ajax).

Lì sarebbe possibile per lui, proprio come accade per l'olandese Blind, giocare anche con un dispositivo ICD collegato al cuore e capace di "correggere" le eventuali irregolarità cardiache. Adesso in attesa di definire quella che potrebbe essere la sua prossima avventura, per Eriksen è fondamentale mantenersi in forma, e non perdere dunque il feeling anche con il terreno di gioco, magari non a ritmi particolarmente alti

Per questo Eriksen non ha mai smesso di allenarsi. Dopo aver lavorato nelle scorse settimane in patria con l'Odense, ora il centrocampista classe 1992 secondo quanto confermato da RSI Sport si sta allenando con l'FC Chiasso. La squadra milita nella terza serie del campionato svizzero la Promotion League e in passato ha avuto tra le sue fila, sia come calciatore che come allenatore l'ex campione del mondo azzurro Gianluca Zambrotta.