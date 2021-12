Eriksen svincolato fa gola a tanti, la conferma in un sms: “Lo vogliono quattro squadre” Il procuratore del 29enne centrocampista danese ha confermato le indiscrezioni di questi giorni: “Si sente davvero bene e tutti i feedback fisici che riceve sono davvero positivi”

Il futuro di Christian Eriksen sarà ancora nel mondo del calcio e molto probabilmente ben presto lo si vedrà di nuovo correre in campo dietro ad un pallone. Un'ipotesi che solamente lo scorso giugno sarebbe potuta essere giudicata folle dopo quanto accadutogli durante gli Europei. Invece, a distanza di pochi mesi, a seguito dell'operazione che lo ha obbligato a convivere con un defibrillatore sottocutaneo, il centrocampista danese può realmente proseguire la sua carriera sportiva. A conferma di quanto avverrà, è arrivata anche la dichiarazione del suo storico agente che in pratica condiviso le voci che si stavano rincorrendo da diversi giorni sul futuro di Eriksen, precisando che gli sono già arrivate richieste precise.

Non è un mistero che l'Italia gli è preclusa e il contratto con l'Inter è stato risolto nella giornata di venerdì proprio per questo motivo: il Coni non ha potuto are l'idoneità agonistica e per Eriksen ogni sogno legato al nostro campionato si è ufficialmente concluso. Dunque, rescissione del contratto con il club nerazzurro consensuale e la possibilità di coltivare la speranza di rientro altrove: "L'Italia è l'unico Paese in cui è ufficialmente vietato praticare sport con un defibrillatore impiantato sotto cute. Non è permesso nemmeno andare in palestra per allenarsi" ha sottolineato Martin Shcoots, l'agente che segue gli interessi di Eriksen.

L'ottimismo, però, non è mancato: il decorso post operatorio è proseguito in modo eccellente e da qualche tempo, Eriksen ha già provato il ritorno sui campetti di allenamento per auto stare il proprio organismo e controllare la reazione agli sforzi. All'Odense, club danese, è stato ospitato per alcuni test con esito più che convincente e il 29ene centrocampista ha poi proseguito gli allenamenti individuali anche a Milano, come ha spiegato ancora Shcoots: "Chris è intenzionato a continuare ad allenarsi a Milano, perché è lì che vivono lui e la sua famiglia, ovviamente fuori dal club. Si sente davvero bene e tutti i feedback fisici che riceve sono davvero positivi. Non c'è motivo per non sognare o per non sperare".

Ed ecco allora la grande domanda cui dare risposta: dove giocherà Christian Eriksen oggi che è libero dal contratto che lo legava all'Inter? Ancora una volta, Shcoots parla chiaro: "Sono già quattro i club che hanno chiesto informazioni sulla situazione di Christian, e sì, c'è una società danese tra di loro" ha scritto in un sms rispondendo ad una domanda fattagli da Ekstra Bladet, quotidiano danese. Ovviamente, il club è l'Odense che ha aperto anche ad un eventuale futuro dirigenziale per Eriksen. Gli altri sono al momento celati dal massimo riserbo. Potrebbe esserci qualche club di Premier, oppure spazio nell'Eredivisie olandese. Oltre alle condizioni fisiche che dovranno essere perfette ci sarà un altro elemento che condizionerà la scelta di Eriksen, ovvero se volersi confrontare ancora ai massimi livelli o mantenere un profilo più basso. La decisione spetterà solamente a lui.