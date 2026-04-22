Il Tottenham avvia su Linkedin la ricerca di un nuovo psicologo mentre la squadra lotta per salvarsi

Il Tottenham le sta provando tutte ed evidentemente anche l'affannoso tentativo di trovare a tutti i costi la salvezza in Premier League ha portato il club a fare un'altra mossa: cercare un nuovo psicologo per la squadra. L'annuncio è arrivato tramite il profilo Linkedin del Tottenham in cui vengono specificati i dettagli della ricerca per la figura professionale che dovrà essere inserita in organico. Il post è stato pubblicato un giorno fa, mentre qualche giorno prima era stata avviata la ricerca anche per uno psicologo a cui affidare la squadra femminile. La figura dello psicologo in una squadra di calcio è fondamentale e forse proprio perché il momento non è dei migliori, il club ha voluto provarle tutte.

Non è chiaro se si tratti o meno di una mossa dettata dal proprio allenatore, Roberto De Zerbi, il quale poche settimane fa in conferenza stampa aveva sottolineato come fosse necessario un cambio di mentalità in squadra. Il Tottenham è scivolato nelle ultime tre posizioni della Premier League a – 2 dalla salvezza non avendo ottenuto vittorie in campionato per 15 partite. De Zerbi è stato nominato terzo allenatore del Tottenham in questa stagione alla fine di marzo, ma ha conquistato solo un punto in due partite.

De Zerbi durante gli allenamenti del Tottenham.

L'annuncio su Linkedin da parte del Tottenham

L'allenatore italiano ha dichiarato che il suo compito è quello di trasmettere ai giocatori la "giusta mentalità" e a quanto pare il club sta prendendo provvedimenti per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo. Il post su Linkedin è abbastanza chiaro: "Il ruolo comprende il supporto individuale ai giocatori, il lavoro sistemico con lo staff tecnico e di preparazione atletica e lo sviluppo continuo di una cultura delle prestazioni basata sulla psicologia all'interno della squadra – e si legge ancora -. Questo ruolo richiede un professionista credibile, discreto ed estremamente efficace in un contesto di Premier League, capace di instaurare un rapporto di fiducia con giocatori e allenatori, operando con il rigore professionale richiesto ai massimi livelli del calcio".

Il Tottenham dunque fa sul serio e fa forse un'ennesima mossa disperata per cercare di salvare il salvabile. Sicuramente per una squadra non abituata a lottare per salvarsi questa situazione risulta assolutamente difficile. Ecco perché forse, oltre al lavoro tecnico sul campo che sta facendo De Zerbi, ciò che deve cambiare è la mentalità e l'approccio alla partita dei giocatori. Non bisognerà essere solo belli da vedere, ma anche capaci di giocare non benissimo ma portando a casa il risultato che mai come in questo caso per gli Spurs è davvero l'unica cosa che conta per non finire in un incubo sportivo senza precedenti.