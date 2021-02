Lazio-Bayern Monaco è la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match tra la squadra di Simone Inzaghi e quella allenata da Hans-Dieter Flick, si giocherà stasera, martedì 23 febbraio, alle ore 21:00 allo stadio ‘Olimpico' di Roma. Una gara fondamentale quella tra i biancocelesti e i bavaresi che potrebbe già indirizzare la qualificazione ai quarti in favore di uno o dell'altra squadra. Le due squadre si sono già incontrate in passato soltanto una volta in amichevole nel 1974, infatti non ci sono precedenti ufficiali tra i due club.

Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky: i tifosi avranno la possibilità di assistere alla sfida dell'Olimpico sfruttando il servizio in streaming offerto a tutti gli abbonati tramite l'app di Sky Go disponibile per pc, MacBook e dispositivi mobili. Il match tra biancocelesti e bavaresi inoltre, sarà anche trasmesso in chiaro con calcio d'inizio a partire dalle ore 21:00 sulle reti Mediaset su Canale 5.

Lazio-Bayern Monaco, dove vederla in TV in chiaro

L’emittente, che con Sky Sport ha i diritti per la trasmissione dei match (il match più importante di giornata in chiaro), dopo Barcellona-Paris Saint Germain, trasmetterà proprio la sfida tra Lazio e Bayern Monaco mentre le sfide di Atalanta e Juventus saranno trasmesse sui canali Mediaset nelle partite di ritorno rispettivamente contro Real Madrid e Porto.

Dove vedere in streaming Lazio-Bayern Monaco

Per tutti i tifosi, inoltre, anche la possibilità di poter assistere alla partita attraverso Now Tv, ovvero il sevizio di streaming on demand di Sky che consente di poter guardare la gara acquistando il pacchetto ad essa dedicato. Essendo trasmessa in chiaro su Canale5, la partita di Champions League sarà visibile anche su Mediaset Play.