Donnarumma pubblica la foto del peso sulla bilancia dopo le feste di Natale: “Controllo superato”

La foto del controllo peso di Donnarumma, pubblicata dal portiere, creata con intelligenza artificiale.

La prova del campo dopo quella della bilancia. Gianluigi Donnarumma (e i compagni di squadra del Manchester City) ci scherza su dopo la vittoria sul Nottingham Forest arrivata in trasferta (1-2) grazie alla rete decisiva di Cherki. "Natale 2025: 3 punti e controllo del peso superato. Ci vediamo nel nuovo anno, Cityzens!", è il messaggio condiviso sui social dal portiere italiano la cui foto (generata con l'intelligenza artificiale e divenuta virale) al momento del controllo scrupoloso effettuato sotto gli occhi di Pep Guardiola ha generato ironia. La stessa che ha spinto Erling Haaland sia a commentare quello scatto in maniera altrettanto divertita ("puoi mangiare ora DonnaKebabRumma", la replica che ha scatenato i followers) sia a condividere sul proprio profilo Instagram un'altra immagine che mostra come sia riuscito a restare entro i limiti di chili previsti per la sua stazza nonostante le tentazioni in tavola per le feste.

Le regole ferree sul peso imposte da Guardiola prima di Natale

Il tecnico era stato molto chiaro prima di Natale: non avrebbe tollerato sgarri a rientro dopo la Festività, tanto da avvertire che avrebbe fatto panchina chiunque si sarebbe presentato in evidente sovrappeso (oltre un limite massimo di 3 kg) al rientro in sede. Aveva effettuato una verifica delle condizioni di forma prima che i giocatori lasciassero il club per unirsi alle famiglie e "minacciato" di farne un'altra altrettanto rigorosa una volta tornati nel quartier generale dei Citizens. Messaggio e intenzioni che ai calciatori devono essere giunti forte e chiaro, tanto da rimarcarlo condividendo (anche) post sarcastici sull'argomento. "All good", tutto bene aveva scritto Haaland che ha dato prova della sua morigeratezza condividendo la foto del display della bilancia.

L'ironia di Pep, l'unico a sgarrare è stato proprio lui: "Ho preso 3, 4 kg"

Chi invece ha ammesso candidamente di essersi abbandonato ai piaceri della tavola è stata l'unica persona a cui era concesso farlo… il tecnico, Pep Guardiola. "Sarò ingrassato di 4 o 5 chili per tutto il cibo che ho mangiato e quanto alcool che ho bevuto", ha ammesso l'allenatore che si è ironicamente autodenunciato attraverso i canali social del Manchester City. Prima della sfida contro il Nottingham Forest, infatti, non c'era stata alcuna conferenza stampa come accade di solito: era saltata perché giorno di festa in Inghilterra. L'allenatore, però, non si è sottratto e ha chiuso l'argomento stando allo scherzo.