Diffidati Italia agli Europei, chi sono i 4 calciatori a rischio squalifica per gli ottavi Nella Nazionale sono in 4 a rischiare. Il nuovo regolamento sulla gestione dei cartellini fa sì che un giocatore entri in diffida dopo la prima ammonizione, un fardello che si azzera solo al termine dei quarti.

Il regolamento sui diffidati è un'insidia con la Croazia: 4 azzurri a rischio squalifica per gli ottavi.

Sono quattro i calciatori della Nazionale che questa sera, nella sfida contro la Croazia decisiva per la qualificazione agli ottavi, sono a rischio squalifica perché in diffida: Gianluigi Donnarumma e Bryan Cristante (ammoniti durante Spagna-Italia), Riccardo Calafiori e Lorenzo Pellegrini (ammoniti in Italia-Albania). Se prendono un altro cartellino giallo sono fuori dalla gara che, in caso di superamento del girone, vedrà gli Azzurri opposti alla Svizzera (seconda nel Girone A dopo il pari con la Germania), come da abbinamento in tabellone.

Autocontrollo e disciplina dovranno essere il companatico di una serata da dentro o fuori, come l'ha definita Spalletti alla vigilia chiedendo alla squadra "più sostanza e meno bellezza". Dove per pragmatismo si intende anche la capacità di tenersi su una soglia disciplina tale da evitare sanzioni pericolose. Una cosa su tutte è da evitare, lasciarsi trascinare dalla foga del match e perdersi in proteste assai nocive in base al nuovo regolamento.

Ingenuità ed equivoco sul regolamento: il giallo a Donnarumma

È successo a Donnarumma e a Jorginho contro la Spagna proprio in occasione del ‘giallo' preso dal portiere della Nazionale, una situazione che ha sollevato più di qualche perplessità sulla effettiva conoscenza delle nuovo protocollo da parte degli Azzurri.

Un'ingenuità e un equivoco al tempo stesso che furono una macchia sulla prestazione dell'estremo difensore, protagonista di parate fondamentali per evitare che la sconfitta contro le Furie Rosse avesse proporzioni peggiori e pesanti anche per il prosieguo del torneo per il conteggio della differenza reti. In buona sostanza se siamo rimasti in corsa è stato per merito suo e anche per questa ragione può bastare un pareggio con i croati.

Il caso Rodri, primo squalificato con le nuove norme

Testa al risultato e concentrazione massima, in campo si giocherà anche un'altra partita: quella delle ammonizioni, considerato che almeno fino ai quarti di finale i cartellini saranno zavorra da portare addosso. Ne sa qualcosa Rodri della Spagna che è stato il primo calciatore squalificato agli Europei in base alle nuove regole.

Il regolamento sui cartellini di Euro 2024

In un torneo di breve durata come gli Europei (tra fase a gironi e gare a eliminazione diretta si giocano fino a un massimo di 7 partite, finale compresa) è normale vi siano prescrizioni più stringenti nei tempi relativamente all'efficacia dei cartellini.

È per questo che, in caso di ammonizione, un calciatore entra subito in diffida e al secondo giallo scatta immediata la squalifica per un turno. Attenzione: la diffida permane fino al termine dei quarti di finale, quando i cartellini vengono azzerati e nessun calciatore (a meno che non sia gravato da un rosso diretto) corre il rischio di saltare la finalissima per una rapida somma di gialli.