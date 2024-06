video suggerito

Rodri è il primo calciatore squalificato per aver violato la nuova regola degli Europei Il centrocampista della Spagna salterà la terza partita del girone contro l'Albania per il cartellino giallo preso contro l'Italia. Cosa ha fatto? La stessa che ha visto in difetto il portiere della Nazionale, Donnarumma, incappato nell'equivoco della prescrizione.

Il calciatore della Spagna, Rodri, squalificato dopo aver preso la seconda ammonizione a causa del nuovo regolamento.

Rodri ammonito e squalificato, salterà la prossima partita della Spagna agli Europei contro l'Albania. La vittoria contro l'Italia è valsa la qualificazione agli ottavi con un un turno di anticipo ma lascia l'amaro in bocca al centrocampista del Manchester City. Quando l'arbitro, Slavko Vinčić, gli ha sventolato sotto il naso il cartellino giallo è rimasto di sasso: non ha capito perché, almeno non subito. Poi deve aver ricordato che c'è una nuova regola in vigore in questa edizione del torneo continentale: l'ha violata e ha pagato dazio.

Perché Rodri è stato ammonito durante Italia-Spagna

Sconsolato, Rodri null'altro ha potuto fare che allontanarsi dal direttore di gara a braccia larghe e con lo sguardo attonito. Gli è andata male rispetto alla volta precedente, quando fece molto discutere la ‘semplice' ammonizione comminatagli durante la sfida con la Croazia per aver commesso un fallo da rigore a pochi passi dalla porta. E che adesso sconterà con gli interessi per la sanzione ricevuta nell'ultimo match.

Qual è questa norma costata cara al calciatore iberico? La stessa che ha visto in difetto il portiere della Nazionale, Donnarumma, pure lui incappato nell'equivoco della prescrizione. Tutte le nazionali sono state avvertite per tempo: solo il capitano di una squadra può avvicinarsi e discutere con l'arbitro delle decisioni prese e delle valutazioni fatte sugli episodi che avvengono durante una partita. Chiunque altro proverà a interloquire, sarà automaticamente ammonito.

La norma introdotta dalla Uefa valida solo durante gli Europei

Perché è stata introdotta questa regola? La Uefa ha spiegato che l'obiettivo era (ed è) limitare al massimo la possibilità che i direttori di gara subissero pressioni e atteggiamenti intimidatori per i capannelli e le proteste spesso rivolti loro da più calciatori. Per adesso la disposizione vale solo per gli Europei ma non è escluso possa essere estesa anche alle federazionali nazionali perché la recepiscano nei rispettivi campionati.

Cosa ha fatto Rodri per meritare il cartellino giallo

Poco prima dell'intervallo, Marc Cucurella finisce a terra in seguito a un contrasto con Federico Chiesa. Gli spagnoli alzano la voce e si lamentano perché ritengono l'intervento dell'esterno d'attacco azzurro falloso abbastanza da meritare un'ammonizione per aver usato un po' troppo il gomito nel duello con l'avversario. In questo frangente Rodri si avvicina all'arbitro e caldeggia il provvedimento nei confronti dello juventino ma viene ammonito. Già diffidato, la squalifica è scattata immediata.

Un'assenza indolore contro l'Albania per le Furie Rosse che, forti del primato nel Gruppo B (anche in caso di arrivo a pari punti con l'Italia), attendono solo di conoscere quale sarà l'avversario da affrontare nel primo turno a eliminazione diretta (una delle migliori terze dei gironi A, D, E, F).

Cosa dice il regolamento su ammoniti e diffidati agli Europei

Un torneo di durata inferiore rispetto a una stagione regolare non può che comportare misure più stringenti quanto alle norme che regolamentano diffide e squalifiche. Ecco perché in caso di prima ammonizione un calciatore entra subito in diffida e viene squalificato se prende un altro cartellino giallo.

Fattore ad alto rischio, considerato che il cumulo di "gialli" all'ultima giornata della fase a gironi non mette al sicuro i calciatori: gli ammoniti per la seconda volta nella terza giornata non potranno partecipare agli ottavi. Il conto dei cartellini gialli, infatti, sarà azzerato solo al termine dei quarti così che nessun giocatore possa saltare la finale per somma di ammonizioni (a meno che non sia gravato da rosso diretto).