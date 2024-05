Di Francesco in lacrime per il Frosinone, Cannavaro lo consola: l’abbraccio vale più di tutto

video suggerito

Il volto di Eusebio Di Francesco si riempie di lacrime dopo l'ultimo fischio finale di questa Serie A che sancisce la retrocessione del suo Frosinone. Un dramma sportivo in piena regola, frutto dei folli incastri dell'ultima giornata di campionato che hanno condannato i ciociari all'ultimo secondo: l'allenatore non può crederci, si porta le mani tra i capelli e resta in campo assorto, consolato dall'abbraccio di Fabio Cannavaro che è invece riuscito a conquistare la salvezza.

È tutto condensato in quel gesto di grande solidarietà arrivato al termine di Frosinone-Udinese, uno spareggio salvezza in piena regola che ha sorriso ai friulani grazie alla alla vittoria in extremis dell'Empoli contro la Roma. Ed è stata proprio la sua ex squadra a condannare Di Francesco al purgatorio della Serie B, nonostante la sua squadra abbia giocato un buon calcio per grande parte di questa stagione. Gli ultimi tormentati mesi lo hanno spedito nella zona rossa della classifica e alla fine per lui non c'è stata nessuna possibilità di redenzione.

L'abbraccio dei fratelli Cannavaro dopo la retrocessione

Per questo accettare il fallimento e la retrocessione in Serie B diventa ancora più dura. L'Udinese vince per 1-0, ma è il gol di Niang al 93′ sull'altro campo a rovinare tutto e a sancire il verdetto più amaro possibile per il Frosinone. Ci sarà tempo per ricostruire, di analizzare la situazione e prendersi le proprie colpe come fatto dal presidente Stirpe nel post partita, ma adesso è soltanto il tempo della tristezza.

Il gesto più bello della serata drammatica è arrivato da Fabio Cannavaro: subentrato sulla panchina dei friulani appena un mese fa, l'ex capitano dell'Italia Campione del Mondo ha conquistato una salvezza quasi inaspettata, ma dopo aver gioito qualche secondo per il grande traguardo la sua testa è andata subito all'avversario sconfitto e preso dalla disperazione. Cannavaro ha visto Di Francesco e insieme a suo fratello Paolo (scelto come vice in questa avventura) gli è andato incontro senza esitazione.

E mentre le lacrime scendevano sul volto dell'allenatore del Frosinone c'è stato un abbraccio toccante, di grande solidarietà per il momento tanto delicato. I tre sono rimasti così per qualche istante e hanno scambiato poche parole, prima di tornare ognuno dalle rispettive squadre. Un gesto di fair play e innanzitutto di grande rispetto tra amici: Paolo Cannavaro infatti è stato allenato proprio da Di Francesco quando era al Sassuolo e oggi, dall'altra parte della barricata, ha voluto tendergli una mano per consolarlo.