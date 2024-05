Un doppio errore arbitrale ha condannato il Frosinone e salvato l’Empoli: subito dopo Niang fa gol

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

M'Baye Niang ha deciso la lotta salvezza in Serie A. Il gol dell'attaccante franco-senegalese nel finale di Empoli-Roma, ha permesso alla squadra di Nicola di mantenere la categoria, facendo retrocedere il Frosinone, sconfitto in casa dall'Udinese. Pesa però e non poco un grave doppio errore arbitrale con protagonista proprio Niang avvenuto poco prima della sua rete. Una situazione che avrebbe potuto cambiare il finale del campionato.

Il primo errore arbitrale in Empoli-Roma, mancata espulsione di Niang prima del gol

Recupero incandescente dunque al Castellani con il gol che ha salvato l'Empoli arrivata al minuto 92:08. Si discuterà a lungo, però dell'episodio avvenuta in area giallorossa quando il cronometro indicava il minuto 90:57. Sugli sviluppi di un'azione offensiva della formazione di casa, Niang ha steso il romanista Bove. Un intervento molto deciso, quello dell'ex Milan e Genoa che ha steso il giallorosso con un calcione. Una situazione plateale sanzionata dal direttore di gara Massa solo con la punizione per la formazione di De Rossi.

Niang ammonito per proteste nel finale di Empoli-Roma

Il doppio errore arbitrale pesante in Empoli-Roma che ha inciso sulla lotta salvezza

Un fallo che sembra rientrare nella casistica dell'imprudenza (ovvero quando il calciatore agisce con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l'avversario) e che sarebbe stato meritevole di giallo. Invece Niang, che era stato ammonito poco prima delle proteste troppo veementi nei confronti dell'arbitro, se l'è cavata senza provvedimenti disciplinari. Un errore evidente, ma non l'unico: infatti nell'occasione il direttore di gara non ha erroneamente concesso il vantaggio alla Roma visto che il pallone era finito a Pellegrini, pronto a scatenare una pericolosa ripartenza in superiorità numerica.

La potenziale ripartenza pericolosa della Roma, bloccata dall'arbitro

Un doppio errore molto pesante e che si è rivelato decisivo per la lotta salvezza: Niang sarebbe stato espulso nell'occasione e dunque poco dopo non avrebbe potuto segnare il gol che ha permesso all'Empoli di restare in Serie A, condannando il Frosinone. Senza dimenticare che magari quella ripartenza sarebbe potuta essere letale per la formazione toscana.