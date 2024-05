video suggerito

Pazzo finale di Serie A, l'Empoli si salva all'ultimo minuto: Frosinone retrocesso, festa Udinese La sfida salvezza si risolve all'ultimo minuto e premia l'Udinese che sbanca Frosinone con Davis. E soprattutto l'Empoli che vince al 93′ sulla Roma e trova i tre punti fondamentali per la Serie A. In Serie B sprofondano incredibilmente i ciociari di Di Francesco.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Empoli è salvo e giocherà per la quarta volta di fila in Serie A, grazie alla vittoria in Zona Cesarini sulla Roma, con il gol decisivo di Niang al 93′. Capolavoro di Nicola che trova la straordinaria salvezza, condannando alla Serie B il Frosinone che in contemporanea perde in casa contro l'Udinese, in avanti con Davis. Friulani che fan festa e si salvano, ciociari all'inferno.

Empoli-Roma 2-1

Un primo tempo giocato col piede sull'acceleratore da parte dei toscani che trovano quasi subito la via del gol che fa sperare alla magica salvezza all'ultima giornata. Ci pensa Cancellieri al 13′ a far esplodere il Castellani che culla il sogno fino all'intervallo. Qualche istante prima, in pieno recupero la doccia freddissima: Aouar finalizza un passaggio di Angelino e rovina la festa con l'1-1

Niang nella ripresa nega ai tifosi la gioia del gol, sfiorandolo solamente e lasciando tutto in stand-by. Così come Marin dalla distanza cerca la perla della serata ma la palla si stampa sulla traversa a Svilar battuto. L'Empoli deve vincere ma pericolosa è la Roma che va anche in gol con El Shaarawy che però si fa trovare in offside. Ma il tripudio è dietro l'angolo: Niang non fallisce l'appuntamento con la storia, segnando la rete che vale la salvezza, incredibile, all'ultimo minuto.

Frosinone-Udinese 0-1

Non c'è altro risultato per i bianconeri di Cannavaro che vincere per salvarsi al di là dei risultati e delle combinazioni di una classifica cortissima, ma al Frosinone serve il punto necessario per restare in Serie A e così ne nasce una gara vera. Giocata sul filo dell'equilibrio e che viene scossa improvvisamente da Soulè che si inventa una fantastica soluzione, che però si stampa sulla traversa.

La gara resta accesa anche nella ripresa con l'Udinese più propositiva dei padroni di casa, senza però che il risultato cambi dalle reti inviolate di inizio match. Ma è una mossa di Cannavaro che stravolge la partita: in campo entra Davis in attacco e proprio lui trova su assist di Lucca, il primo gol in Serie A portandosi in vantaggio sul Frosinone.

Lazio-Sassuolo 1-1

Non c'è spazio a grandi motivazioni all'Olimpico tra Lazio e Sassuolo: capitolini che non hanno più nulla da dire, neroverdi già retrocessi. L'attenzione viene regalata tutta a Sven Goran Erikson che nel pre-gara viene applaudito dall'intero stadio dei suoi ex tifosi che gli dedicano cori e striscioni nel suo giro di campo.

Nella ripresa, Tudor cambia in corsa e infila maggior qualità. Ma a rompere gli equilibri è Zaccagni, direttamente su punizione, sorprendendo un distratto Cragno. Ma la reazione neroverde è sui piedi di Mattia Viti che su una carambola aerea in area laziale trova il tocco finale che beffa Provedel.

Verona-Inter 2-2

Scintille al Bentegodi con il Verona che festeggia davanti ai propri tifosi la permanenza in Serie A contro i campioni dìItalia. Che passano subito in vantaggio con Arnautovic, favorito a Lautaro in panchina. Ma è solo l'inizio perché qualche istante dopo l'Hellas pareggia con Noslin che supera Audero. Quindi il raddoppio dei padroni di casa con Suslov poco prima del raddoppio ancora di Arnautovic su appoggio di Barella con cui si chiude il primo tempo.

Nel finale di partita, tra i tanti cambi da parte di Barone e Inzaghi, il gioco latita e le emozioni mancano se non quando uno spunto in area di Frattesi scuota il Bentegodi per l'ultimo brivido con la palla che si stampa sulla traversa. Poi, il gol di Sanchez, annullato per offside che chiude il match.