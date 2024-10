video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Lazio e Milan-Udinese in diretta e streaming: gli orari Per gli anticipi dell’ottava giornata della Serie A 2024-2025, in programma sabato 19 ottobre 2024, scendono in campo Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan Udinese e Juventus-Lazio. Tutte le informazioni per vedere le partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'ottava giornata della Serie A 2024-2025 prevede quattro anticipi per sabato 19 ottobre 2024: si gioca in tre slot orari differenti, partendo da Como-Parma e Genoa-Bologna delle 15:00 e passando per Milan-Udinese alle 18 fino a Juventus-Lazio delle 20:45. Le gare si potranno vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky.

La Juve di Thiago Motta vuole riprendere la sua marcia dopo il pareggio col Cagliari ma dovrà fare a meno di diversi giocatori contro la Lazio: oltre ai lungodegenti Bremer e Milik, sono ai box anche Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie e Conceição (squalificato). Dovrebbero recuperare Adzic e Weah. Baroni, dal canto suo, non ha molte defezioni e dovrebbe puntare sulla ‘formazione tipo'.

Il Milan viene dalla brutta sconfitta di Firenze e vuole rialzare la testa subito: a San Siro arriva la sorpresa Udinese, che naviga in posizioni di classifica insperate e non vuole smettere di stupire. Ennesimo banco di prova per la squadra rossonera e per Paulo Fonseca.

Alle ore 15, in contemporanea, ci sono Como-Parma e Genoa-Bologna: tutte e quattro le squadre hanno bisogno del bottino pieno per cambiare la faccia della loro classifica

Serie A, le partite: gli orari tv

Sabato 19 ottobre 2024, il calendario di Serie A prevede quattro partite suddivise in tre slot orari differenti: 15:00, 18:00 e 20:45. Ecco la programmazione completa, con le dirette TV e streaming.

15:00 – Como-Parma (DAZN)

15:00 – Genoa-Bologna (DAZN)

18:00 – Milan-Udinese (DAZN)

20:45 – Juventus-Lazio (DAZN/Sky)

Dove vedere Juve-Lazio in TV e streaming: le probabili formazioni

La gara tra Juventus e Lazio, che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Su DAZN telecronaca affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Milan-Udinese su DAZN, dove vederla in TV e probabili formazioni

Milan-Udinese scenderanno in campo alle ore 18:00 e la partita dello stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini col commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Udinese:

MILAN(4-4-2): Maignan, Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano, Pulisic, Fofana, Rejinders, Leao, Morata, Abraham. Allenatore: Fonseca.

UDINESE(3-5-2): Okoye, Giannetti, Bjiol, Kabasele, Ehizibue, Ekkelkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura, Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjiac.