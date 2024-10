video suggerito

Conte lancia Gilmour come titolare al Napoli: l'infortunio di Lobotka è la sua grande occasione Fin qui ha giocato soltanto pochi minuti in Serie A, ma contro l'Empoli Gilmour farà il suo esordio in campionato dal 1′: sostituirà l'infortunato Lobotka.

A cura di Ada Cotugno

La partita contro l'Empoli potrebbe segnare l'esordio in campionato dal 1′ di Billy Gilmour, ultimo arrivato in casa azzurra dal Brighton: il centrocampista del Napoli ha giocato soltanto qualche minuto nelle ultime partite di Serie A, dove Conte ha sempre preferito tenere Lobotka in campo fino alla fine anziché sperimentare con il centrocampo. Lo slovacco è una delle grandi certezze di questa squadra ma l'infortunio subito con la nazionale costringerà l'allenatore a qualche cambiamento, consentendo anche allo scozzese di ritagliarsi il suo momento da titolare.

Potrebbe essere un'occasione più unica che rara, da sfruttare al massimo per poter entrare nelle rotazioni e diventare un'alternativa sempre più convincente in un centrocampo che in questa stagione è ricco di risorse e volti nuovi dal grande impatto.

L'occasione da titolare di Gilmour

Lo scozzese è stato una delle pedine del mercato estivo che ha portato alla corte di Conte nomi interessanti per tutti i reparti. Il suo connazionale McTominay fin qui ha avuto molta più fortuna: il suo impatto sul Napoli è stato straordinario e l'allenatore fa già affidamento su di lui come se fosse un veterano di questa squadra. Il ruolo che ricopre gli consente di ottenere molto più spazio, contrariamente a Gilmour che (almeno nei progetti iniziali) è stato individuato come vice Lobotka. Ma è difficile fare a meno dello slovacco, soprattutto in un campionato come questo dove sta sfornando soltanto partite di alto livello.

È un quadro in cui l'ex Brighton si inserisce in punta di piedi ma contro l'Empoli arriverà la sua grande occasione, dato che il titolarissimo è infortunato e dovrà restare ai box per un po' di tempo (ancora da valutare le sue condizioni). Gilmour si giocherà tutte le sue carte contro un avversario che negli anni passati ha spesso giocato brutti scherzi al Napoli e vivrà l'emozione del debutto da titolare con la nuova maglia: in realtà la titolarità è arrivata già in Coppa Italia contro il Palermo ma il campionato ha un sapore diverso. Lo scozzese dovrà farsi trovare pronto perché gli azzurri sono attesi da un calendario piuttosto insidioso che presenterà consecutivamente Milan, Atalanta, Inter e Roma e a Conte servirà l'aiuto di tutti per mantenere alto il livello.