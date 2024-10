video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Inter e Empoli-Napoli in diretta e streaming: gli orari Nell'ottava giornata della Serie A 2024-2025, in programma domenica 20 ottobre 2024, scendono in campo Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan Udinese e Juventus-Lazio. Tutte le informazioni per vedere le partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

Il programma dell'ottava giornata della Serie A 2024-2025 va avanti domenica 20 ottobre 2024 con cinque partite che si giocano spalmate su quattro slot orari differenti: si parte con Empoli-Napoli nel lunch match, si prosegue con Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta alle 15:00 e passando per Cagliari-Torino alle 18 fino a Roma-Inter delle 20:45. Le gare si potranno vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky.

Il Napoli capolista va a fare visita alla sorpresa Empoli e Conte non vuole errori: la sosta ha aiutato a riposare muscoli e mente ma ora c'è bisogno di tornare a correre. Il big match del turno è sicuramente quello dell'Olimpico tra Roma e Inter: i nerazzurri vogliono avvicinare il primo posto mentre i giallorossi hanno bisogno di una vittoria contro una big per risollevarsi dal momento difficile e guardare al futuro con più fiducia. La panchina di Ivan Juric non è saldissima e c'è grande rumore sul possibile ritorno di De Rossi in caso di risultato negativo.

Alle ore 15 in campo l'Atalanta di Gasperini scenderà in campo in casa del Venezia e la Fiorentina di Palladino, dopo la vittoria sul Milan, vuole proseguire il momento positivo a Lecce. Alle 18 si affrontano Cagliari e Torino.

Serie A, le partite: gli orari tv

Domenica 20 ottobre 2024 il calendario di Serie A prevede cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45. Ecco la programmazione completa, con le dirette TV e streaming.

12:30 – Empoli-Napoli (DAZN/Sky)

15:00 – Lecce-Fiorentina (DAZN)

15:00 – Venezia-Atalanta (DAZN)

18:00 – Cagliari-Torino (DAZN/Sky)

20:45 – Roma-Inter (DAZN)

Dove vedere Roma-Inter in TV e streaming: le probabili formazioni

La gara tra Roma e Inter, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Massimo Ambrosini.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Darmian; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Empoli-Napoli su DAZN, dove vederla in TV e probabili formazioni

Empoli-Napoli scenderanno in campo alle ore 12:30 e la partita dello stadio Carlo Castellani di Empoli sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La telecronaca per DAZN sarà di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo.

Ecco le probabili formazioni di Empoli-Napoli:

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.