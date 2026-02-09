Dele Alli ha perso 150mila euro al casinò di Londra: “Viene qui e non parla con nessuno, è triste”

Dele Alli non ha ancora trovato una squadra dopo essere andato via dal Como e a 29 anni ha messo in sospeso la sua carriera. Non fa più parlare per quello che riesce a fare in campo e si è preso le copertine di tutti i tabloid per aver perso oltre 150mila euro in alcune sessioni di poker giocate alle 2 di notte in un casinò di Londra: per alcuni giorni si è recato lì in piena notte perdendo ripetutamente un'ingente quantità di soldi e facendo preoccupare tutti gli altri giocatori che lo hanno spesso visto solo e triste. Non parla con nessuno, usa delle sale private e va via quando ha superato il limite concesso dal casinò.

Secondo quanto riportato dal DailyMail avrebbe frequentato il Victoria Casino per circa due settimane in modo molto assiduo, accumulando circa 25mila euro di perdite ogni notte. Per gli altri partecipanti è definito una "balena", ossia un giocatore che possiede grandi somme di denaro ma non è così abile e finisce per perdere tutto per la gioia dei suoi rivali. È una situazione preoccupante per lui, oramai lontanissimo dalla stella che sognava di essere ai tempi del Tottenham.

L’inglese ha giocato la sua prima e unica partita con il Como quasi un anno fa

La sua avventura in Italia è stata breve e infruttuosa e il sogno di potersi rilanciare al Como è svanito in un attimo. Fabregas lo ha accolto in squadra a metà stagione da svincolato e ha giocato solo nove minuti in tutto lo scorso 15 marzo, partita che è conclusa con una clamorosa espulsione che ha segnato anche la fine della sua storia in Serie A. Da quel momento è senza squadra e non sembra intenzionato a ritornare nel mondo del calcio alla soglia dei 30 anni. Alcune persone però sono preoccupate per lui dopo averlo visto molto spesso in un casinò del centro di Londra: lo ha frequentato per due settimane a giorni alterni, perdendo circa 25mila euro a notte giocando a poker nel cuore della notte.

Si recherebbe lì intorno alle 2, spesso da solo e apparentemente triste come hanno confermato alcuni giocatori di poker al quotidiano inglese: "A volte è solo, altre volte è accompagnato da un seguito. In realtà è piuttosto triste perché non parla mai con nessuno e non sembra essere molto felice". Parla pochissimo e perde tanti soldi, per la gioia dei suoi rivali che hanno trovato un giocatore con grande disponibilità ma che non è bravo. Perde molto più di quello che vince e tante persone sono preoccupate per lui perché sta sperperando tutto il suo patrimonio: "Va al piano di sopra, ai tavoli da poker con puntate alte, gioca per qualche ora e di solito perde 25.000 sterline ogni volta, che immagino sia il limite di credito giornaliero che il casinò gli ha concesso".