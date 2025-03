Dele Alli esordisce con il Como a San Siro ma viene espulso: non giocava una partita da due anni

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dele Alli fa il suo esordio con la maglia del Como a San Siro. Due mesi dopo il suo arrivo in Italia il giocatore inglese è finalmente sceso in campo con la sua nuova squadra, ma incredibilmente ha macchiato il suo debutto con un cartellino rosso: è la prima occasione concessa da Cesc Fabregas che gli ha permesso di allenarsi con il club a partire dallo scorso 26 dicembre per poi tesserarlo durante la finestra invernale di calciomercato, ma non si aspettava di certo un epilogo simile. La sua partita è durata meno di dieci minuti prima di essere interrotta da un cartellino rosso per la sua bruttissima entrata su Loftus-Cheek.

In ogni caso resta un momento importantissimo per la carriera dell'ex Tottenham che non giocava una partita ufficiale dal 26 febbraio 2023. Sono passati più di due anni e in tutto questo tempo è rimasto sempre a guardare i suoi compagni dalla panchina o dalla tribuna, una brusca frenata per lui che per anni è stata una delle grandi promesse del calcio inglese e della sua nazionale.

L'esordio di Dele Alli con il Como

La prima convocazione era arrivata in occasione della partita contro la Roma all'inizio del mese di marzo, ma dal suo tesseramento l'inglese non aveva giocato un solo minuto con la maglia del Como. La sua pazienza è stata finalmente premiata perché in casa del Milan è arrivato il momento più atteso: Dele Alli ha fatto il debutto in Italia e ha potuto giocare la prima partita ufficiale dopo due anni passati completamente in disparte fra Besiktas ed Everton, anche se è stato espulso nove minuti dopo il suo ingresso.

L'ultima volta che è sceso in campo era il 26 febbraio 2023, nello 0-0 contro l'Antalyaspor. Da quel momento si è aperto un abisso per lui che è stato travolto da problemi fisici e personali: sono passati due anni in cui non ha mai assaggiato il campo, ma il suo ritorno sul palcoscenico è durato appena una manciata di minuti.

Il cartellino rosso contro il Milan

Purtroppo per Dele Alli la sua gioia è durata poco più di nove minuti. La sua partita d'esordio è stata interrotta bruscamente dal cartellino rosso rimediato per un bruttissimo fallo su Loftus-Cheek: l'arbitro ha rivisto l'azione al VAR e ha deciso di espellere l'inglese che è stato troppo duro sul suo connazionale. Dalle stelle agli spogliatoi, una serata stranissima per l'ex Tottenham che di sicuro riceverà una lavata di capo da Fabregas, anche lui espulso in un finale che è diventato tesissimo.