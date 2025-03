video suggerito

Dele Alli convocato dal Como per la prima volta: Fabregas lo porta in panchina contro la Roma Fabregas convoca Dele Alli per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma: è la primissima chiamata con la nuova squadra in attesa del debutto.

A cura di Ada Cotugno

Tra i convocati del Como per la partita contro la Roma c'è una grossa sorpresa: Cesc Fabregas chiama nella sua squadra anche Dele Alli, l'ultimo arrivato che scalpita per poter esordire con i suoi nuovi compagni. È una sorpresa graditissima dai tifosi che lo hanno accolto con entusiasmo e curiosità, dato che non gioca una partita ufficiale da più di due anni ma ha comunque convinto l'allenatore a fargli firmare un contratto.

Contro i giallorossi ci sarà anche l'inglese che in realtà ha poche chance di scendere in campo. Tempo fa Fabregas ha detto che sarebbe sceso in campo solo nel finale di stagione, ma l'ex Tottenham ha accelerato i tempi e sarà presente in panchina nella trasferta dell'Olimpico.

Fabregas convoca Dele Alli al Como

C'è tanta attesa per il suo ritorno in campo e anche lo stesso giocatore non vede l'ora di rimettersi in gioco dopo anni difficili. In Inghilterra era considerato una giovane promessa, ma una serie di problemi personali gli hanno fatto fare tanti passi indietro fino a sparire dai radar. Non gioca da più di due anni, ma il Como rappresenta la sua rinascita: Dele Alli sarà in panchina contro la Roma per cominciare ufficialmente questa avventura in Italia, dove è arrivato nel corso del mercato di gennaio.

Dal 26 dicembre l'inglese si allena con la nuova squadra, ma ha dovuto attendere qualche settimana prima di essere tesserato. ha dovuto convincere Fabregas e tutta la società a puntare su di lui e adesso può godersi la sua prima trasferta, in attesa di trovare qualche minuto in campo per riavviare la sua carriera da calciatore che sembrava ormai compromessa. Intanto Dele Alli si gode la sua primissima convocazione, segnale che in allenamento qualcosa si muove in senso positivo e che la stagione può ancora riservargli qualche sorpresa.