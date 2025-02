Che fine ha fatto Dele Alli al Como, Fabregas allontana il debutto: “Ha bisogno di quattro mesi”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Tra i colpi più incredibili del calciomercato di gennaio c'è sicuramente l'arrivo di Dele Alli al Como, un'opportunità preziosissima per l'inglese di tornare in carreggiata dopo due anni difficili in cui non ha mai giocato. Cesc Fabregas lo ha accolto nella sua squadra ma al momento del debutto non se ne parla ancora: dovrà restare ai box ancora a lungo e forse potrà avere la sua occasione verso la fine di questo campionato.

Queste sono le indicazioni che arrivano dall'allenatore nel corso della conferenza stampa prima della partita contro la Juventus, un incrocio ad alta intensità per sperare di poter guadagnare altri punti in classifica. Tra le curiosità qualcuno ha fatto il nome dell'ex gioiellino del Tottenham che, dopo aver firmato con il Como, non è ancora sceso in campo neanche per un minuto.

Quando arriverà il debutto di Dele Alli con il Como

I suoi tifosi più accaniti dovranno avere un po' di pazienza prima di vederlo in campo. Dele Alli non gioca una partita da due anni e chiaramente non è nelle condizioni ideali per poter scendere in campo. Fabregas predica pazienza per lui: "Sa che deve prendersi quattro mesi per potersi riadattare al calcio professionistico. In questo momento si sta allenando a parte e tra una decina di giorni verrà aggregato al gruppo".

Dunque le sue parole frenano gli entusiasmi e fanno capire che probabilmente potrà tornare a giocare soltanto verso la fine di questa stagione: "Quando potrà esordire? Non posso dare una data. Noi siamo qui per aiutarlo". L'inglese si è svincolato dall'Everton qualche mese fa e dalla fine di dicembre ha cominciato ad allenarsi con il Como con la speranza di poter debuttare in Serie A: l'obiettivo è sempre più vicino e dopo la firma con la squadra di Fabregas è soltanto una questione di mesi prima che possa tornare a giocare a tutti gli effetti.