Dele Alli ha risolto il suo contratto con il Como: è senza squadra dopo nove mesi, cosa farà ora

Dele Alli non è più un giocatore del Como, ha risolto il contratto ed entra ufficialmente nel mercato degli svincolati: dopo nove mesi è già finita la sua avventura in Italia.

È finita con molta tristezza l'avventura di Dele Alli al Como, una parentesi breve che non è riuscita a restituirgli il sorriso: l'inglese ha deciso di risolvere il contratto con la squadra di Cesc Fabregas che a gennaio aveva deciso di puntare su di lui per provare a dargli un'occasione in Italia. Non è andata come volevano e l'ex stella del Tottenham si è accontentato di una sola presenza in Serie A rovinata da un cartellino rosso, l'unica apparizione in campo negli ultimi nove mesi.

La separazione era inevitabile, viste anche le ambizioni dei comaschi che hanno costruito una squadra forte che vuole essere competitiva in campionato. L'inglese è sceso velocemente nelle gerarchie ed era finito velocemente fuori squadra dopo la fine del campionato, una situazione che lo ha fatto riflettere anche sul possibile ritiro dal calcio giocato ad appena 29 anni.

Cosa farà Dele Alli dopo il Como

Adesso l'attaccante torna a essere un parametro zero e dovrà trovare una nuova squadra che abbia voglia di puntare su di lui. L'avventura al Como è durata nove mesi e si è conclusa con appena pochi minuti in campo, non l'ideale per lui che cercava il rilancio nel grande calcio dopo un periodo difficilissimo. Ancora una volta Dele Alli si ritrova senza un club, proprio come era successo dopo la fine dell'esperienza all'Everton che gli aveva poi aperto le porte della Serie A.

Il bilancio degli ultimi anni è più che negativo e non ci sono acquirenti per lui e l'unica soluzione in questo momento era rescindere il contratto con il Como. L'inglese potrà accasarsi in una nuova realtà a parametro zero in qualsiasi momento della stagione: sostanzialmente è ritornato al punto di partenza, una sconfitta per lui che aveva confidato nell'amicizia i Fabregas per tornare ai vecchi livelli.