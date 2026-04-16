Tahirys Dos Santos dopo l’inferno di Crans Montana è pronto al su primo contratto: firmerà col Metz

Quattro mesi dopo la paura nella tragedia di Capodanno consumatasi a Crans Montana, il giovanissimo calciatore francese Tahirys Dos Santos ha recuperato al cento per cento dal trauma e dalle ferite riportate ed è pronto ad intraprendere la sua avventura nel calcio professionistico, firmando il suo primo contratto ufficiale: sarà col Metz, la stessa squadra con cui è cresciuto e che in tutto questo periodo lo ha atteso.

Non se la sta passando bene il Metz che veleggia mestamente in ultima posizione nella classifica di Ligue 1 dopo 29 giornate e si appresta a retrocedere in seconda divisione. Ma poco importa perché nel club francese il finale di stagione è stato reso meno amaro dall'annuncio che nei prossimi giorni diventerà ufficiale e che riguarda Tahirys Dos Santos, esterno difensivo mancino cresciuto proprio nelle giovanili della società e che fa parte stabile della squadra B in National 3 (la quinta divisione francese).

Dos Santos ha ripreso ad allenarsi con il Metz dallo scorso 2026 e il 12 aprile 2026 ha fatto il suo rientro in campo ufficiale con la squadra riserve nella partita contro il FC Balagne. Un vero e proprio evento dopo quanto accaduto a inizio anno dove il ragazzo ha rischiato di perdere la vita nell'incendio di Crans Montana. Un ritorno alla "normalità" che era stato già celebrato sui social, lodando la sua determinazione e pazienza durante la riabilitazione.

La tragedia di Crans Montana, le ustioni di Dos Santos e il ritorno al calcio

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, Tahirys Dos Santos si trovava al bar Constellation con la sua compagna e alcuni amici. La coppia è stata tra i sopravvissuti alla tragedia, che ha causato 41 morti e 115 feriti con il difensore che ha riportato ustioni sul 30% del corpo, inclusi testa, braccia e busto. Dos Santos era stato ricoverato in ospedale per diverse settimane, per poi seguire una lentissima riabilitazione fino a sabato scorso, quando il terzino ha giocato alcuni minuti che gli hanno permesso di ritornare al calcio. Fino alla notizia attesa da tutti: il suo primo contratto da professionista per una nuova avventura alle porte.