Che fine ha fatto Dele Alli: si allena con i giocatori del Como in esubero e pensa all’addio al calcio

L'ultima immagine in campo di Dele Alli è quella relativa all'espulsione subita dal centrocampista inglese lo scorso 15 marzo quando nella sfida del Como a San Siro contro il Milan l'ex Tottenham si fece espellere a dieci minuti dal suo ingresso in campo. Era tornato a giocare dopo due anni di stop e fu mandato in campo al minuto 81 da Fabregas. Il giocatore al 90′ rimedia però un rosso col VAR per un fallo su Loftus-Cheek. Per Fabregas fu subito considerato come "errore grave" a fine partita tanto da non fargli giocare più neanche un minuto in campionato fino a fine stagione (anche a causa di alcuni problemi fisici del giocatore ndr).

D'altronde il Como sapeva a cosa andava incontro quando a gennaio 2025 ha fatto firmare all'inglese un contratto di 18 mesi con l'obiettivo di rilanciarsi in Serie A. Ma questo non è successo tant'è che nell'attuale ritiro del Como il centrocampista di allena addirittura lontano dalla squadra di Fabregas, ma con tutti gli altri giocatori in esubero e che dovranno essere ceduti. Fuori rosa e senza un'offerta concreta sul tavolo e la possibilità di avere una seconda chance al Como potrebbe anche pensare all'addio al calcio.

Dele Alli in campo contro il Milan durante l’unica partita giocata col Como.

Questo secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport che sottolinea come a 29 anni Dele Alli potrebbe anche pensare di appendere le scarpette al chiodo. Di certo il Como in questo momento è assoluto protagonista del mercato estivo in Serie A dopo aver già speso fior fiori di milioni migliorando nettamente la propria rosa facendo un salto di qualità importante con l'obiettivo di portare la squadra in Europa. Di certo dunque il tempo per attendere Dele Alli ora non c'è più e forse anche per questo Fabregas non punta più sull'ex Tottenham.

Il ritorno in campo di Dele Alli prima dell’espulsione.

Cosa farà ora Dele Alli dopo l'esperienza al Como

La sua è stata una carriera a due facce iniziata col botto proprio con gli Spurs finendo inesorabilmente in salita con una raffica di delusioni, infortuni e comportamenti che hanno limitato la sua esplosione completa. Il Como gli aveva permesso di unirsi al club proprio nel corso dell'ultimo mercato di gennaio ma Fabregas evidentemente non ha avuto da lui le risposte che sperava di avere. Dele ha ancora un anno di contratto con il Como, ma resta da vedere se giocherà ancora o se a nemmeno 30 anni deciderà di dire definitivamente stop.