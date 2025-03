Dele Alli posta la conversazione WhatsApp con Loftus-Cheek dopo l’espulsione: “La pubblico, ok?”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Fa male, fa malissimo, dopo tanta attesa per tornare a giocare una partita ufficiale a due anni dall'ultima: Dele Alli lo aveva sognato in tutti i modi questo rientro a 28 anni con la maglia del Como, aveva sognato di ringraziare coi fatti – magari segnando il gol del pareggio a San Siro – Cesc Fabregas che gli aveva ridato fiducia, convincendo la società lariana a recuperarlo dall'abisso dove era precipitato dopo il suo ritorno all'Everton (zero presenze per problemi fisici e non solo). Invece la troppa foga lo ha tradito e in pieno recupero, dopo 9 minuti dal suo ingresso in campo, Alli si è fatto espellere per un brutto fallo da dietro su Loftus-Cheek. Col connazionale poi ha avuto una conversazione su WhatsApp tra ieri sera e oggi, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Dele Alli espulso 9 minuti dopo il suo ingresso in campo in Milan-Como

Sabato Alli era entrato all'81' al posto di Da Cunha, col Milan in vantaggio 2-1 sul Como, risultato poi rimasto fino al termine. Una rinascita, dopo che la sua ultima apparizione su un campo da calcio era stata nel febbraio del 2023 in Turchia. La vicenda umana dell'ex nazionale inglese ha conosciuto un nuovo momento difficilissimo qualche minuto dopo, quando l'arbitro Marchetti lo ha cacciato, peraltro dopo l'intervento del VAR: inizialmente il fallo da dietro di Alli era stato sanzionato solo con il cartellino giallo dal direttore di gara, ma dopo il check è scattato il rosso diretto, nonostante le surreali preghiere di Kyle Walker affinché non infierisse.

Il brutto intervento da dietro di Dele Alli su Loftus-Cheek nel finale di Milan-Como

Domenica mattina, Alli ha commentato l'espulsione subita contro il Milan con un post su Instagram: "Non necessariamente come l'avevo pianificato, ma continuiamo ad andare avanti". Allegato al post anche lo screenshot di una conversazione su WhatsApp con Loftus-Cheek, col quale (sono quasi coetanei) hanno condiviso lo spogliatoio delle selezioni giovanili e poi anche della nazionale maggiore dell'Inghilterra.

Alli pubblica lo screenshot della conversazione WhatsApp con Loftus-Cheek: "Non mi fare incazzare"

"Una cosa pazza", ha esordito Alli, spiegando poi che "l'immagine sembra brutta, ho solo provato a prenderti il ​​tallone". Niente che ai suoi occhi facesse presagire il dramma personale che si sarebbe abbattuto su di lui: "Quando l'arbitro è andato al VAR, neanche sapevo che fosse per me", ha aggiunto il calciatore del Como poco dopo le 22 di sabato.

Loftus-Cheek ha risposto nella notte, poco prima dell'una, spiegando che lui era a terra e non capiva nulla di quanto stava accadendo: "Fratello, non ne avevo idea. Io stavo a terra perché ero senza fiato". Al che Alli ha replicato: "Non mi fare incazzare", con le faccine delle risate. Poi stamattina ha ancora scritto al milanista, preannunciando che avrebbe pubblicato la conversazione in questione.

Lo screenshot pubblicato da Dele Alli

Dal canto suo, nel dopo partita Fabregas non aveva fatto sconti ad Alli: "È un grave errore, che non dovremmo vedere commesso da un giocatore con la sua esperienza. È stato un chiaro cartellino rosso, non c'è niente da dire, ha lasciato la squadra in 10 uomini in un momento cruciale quando spingevamo per il 2-2".