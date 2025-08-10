Dean Henderson diventa Benji Price usando il trucco della borraccia per parare i rigori del Liverpool

Henderson è stato il grande protagonista del Community Shield vinto dal Crystal Palace. Il portiere è diventato protagonista anche per il suo cappellino alla Benji Price e soprattutto per la bottiglietta con i segreti dei tiratori del Liverpool.

Quando una partita finisce ai rigori, il portiere della squadra vincente tendenzialmente è l'eroe, quando vince poi la sfavorita si moltiplica tutto. Dean Henderson, che da anni è nel giro della nazionale inglese, ha neutralizzato due calci di rigore e ha permesso al Crystal Palace di vincere anche il Community Shield, dopo il clamoroso successo di maggio in FA Cup. Henderson la sua fetta di notorietà e affetto se l'era presa pure all'epoca, ora però sui social spopola per il cappellino alla Benji Price e per la borraccia con i segreti dei rigoristi del Liverpool.

Due rigori parati nella finale con il Liverpool

Si può dire che il ragazzo ha studiato bene, e si merita un voto molto alto. Henderson a maggio dopo lo storico successo in Coppa d'Inghilterra brillò anche fuori dal campo, dopo la dedica strappalacrime al papà che era andato via troppo presto, e poco prima del più bello. Stavolta Henderson è stato protagonista assoluto parando due calci di rigori, quello a MacAllister è da apologia. Poi rigore parato a Elliott, Salah invece aveva calciato sopra la traversa.

Cappellino alla Benji Price e borraccia i segreti di Henderson

Sui social angolofoni Henderson è finito rapidamente in tendenza e c'è stato più d'uno che vedendolo con il cappellino, cosa assai desueta nel mondo di oggi, lo ha paragonato a Benji Price, portiere protagonista con Holly, dell'anime giapponese. Un Benji Price però moderno e all'ennesima potenza. Perché Henderson prima di parare i calci di rigore sulla borraccia che ha portato con sé aveva un foglietto appiccicato sul quale c'erano scritte le caratteristiche dei rigoristi del Liverpool.

Previsioni azzeccate che gli hanno permesso di diventare l'eroe della finale e di vincere così con il Crystal Palace un altro trofeo. Eroe per un giorno no? No, due e chissà che questa attitudine nel parare i rigori non gli possa dare una mano anche nello scalare le gerarchie della nazionale dell'Inghilterra.