De Zerbi ha dato un consiglio a Rabiot per riprendersi il Marsiglia: “Ma ha deciso di non seguirlo”

A Marsiglia tiene ancora banco il caso Rabiot che una settimana fa è stato messo fuori squadra per una lite in spogliatoio con Rowe, ceduto poi al Bologna. Il presidente Longoria ha raccontato di scene di una violenza mai vista e De Zerbi a malincuore ha messo alla porta il centrocampista come provvedimento disciplinare voluto dalla società: il francese verrà ceduto in questi ultimi giorni di mercato, ma il suo allenatore ha provato a fare da mediatore in questa situazione per cercare una soluzione comune.

In conferenza stampa all'italiano è stato inevitabilmente chiesto di cosa sta accadendo dietro le quinte del club e di quale sia l'umore di tutti. De Zerbi ha raccontato che sta cercando di fare la sua parte diventando il consigliere del giocatore che però resta saldamente fermo sulle sue posizioni.

Cosa ha detto De Zerbi a Rabiot

L'allenatore punta il dito sull'entourage gel giocatore che avrebbe amplificato tutte le parole dette dopo la lite, mettendo il francese in una posizione molto scomoda. De Zerbi gli ha dato un consiglio semplice: "Gli ho dato un consiglio, cioè di andare al club e scusarsi per il gesto fatto a Rennes. A causa del suo entourage le sue parole sono state amplificate. Non è stato giusto nei confronti del presidente, dei suoi compagni di squadra e del gruppo. Quindi è l'unico consiglio che gli ho dato".

Ora però la palla passa al centrocampista e a tutte le persone che gli gravitano attorno e ovviamente sarà il Marsiglia a prendere le decisioni definitive sul suo futuro: "Non è un mio problema, è un problema dell'entourage di Adrien. Devo comportarmi solo in relazione al comportamento di Adrien e in relazione al mio rapporto con Adrien. Non con il suo entourage. Gli ho dato questo consiglio, ma per il momento ha deciso di non seguirlo, quindi non ho altro da dire al riguardo. Domenica abbiamo una partita molto importante e la questione Rabiot è chiusa. Ora è una questione tra lui e il club. Ma sarà lui a decidere se andare a vedere il club o meno. Ma per il momento, non è più una cosa che mi riguarda".