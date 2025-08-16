Scoppia la lite tra Rabiot e Rowe negli spogliatoi del Marsiglia: De Zerbi costretto a intervenire

Sono quasi arrivati alle mani i giocatori del Marsiglia dopo l'incredibile sconfitta subita nella partita d'esordio della Ligue 1 contro il Rennes. La squadra di De Zerbi è rimasta in superiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo, eppure al 91′ ha subito il gol della sconfitta che ha fatto scattare le scintille negli spogliatoi. Nessuno era contento, specialmente i senatori della squadra come Rabiot che non ha digerito il comportamento di alcuni compagni di squadra.

Secondo quanto riportato da L'Equipe c'è stato un durissimo scontro dopo la partita, un faccia a faccia tra l'ex centrocampista della Juventus e Jonathan Rowe che si è sentito messo sotto accusa. È stato necessario l'intervento dell'allenatore e anche di Benatia per separare i due ed evitare che scoppiasse una rissa tra le due fazioni del club che ha cominciato la stagione con il piede sbagliato.

Caos negli spogliatoi del Marsiglia

La sconfitta è stata una doccia fredda per De Zerbi che era proiettato verso il pareggio, un risultato comunque deludente visto che la sua squadra è stata in superiorità numerica per oltre la metà della partita. Ma il gol subito dal Rennes allo scadere ha gettato tutti nello sconforto, aprendo anche a discussioni spiacevoli sul campionato appena cominciato. Ed era inevitabile che negli spogliatoi sfociassero tutte le tensioni accumulate in campo e aggravate dal risultato finale.

Rabiot, una delle colonne portanti di questa squadra, ha tenuto un discorso a tutti i suoi compagni accusandoli di non avere rispetto del loro club per il comportamento che hanno avuto. Superficiali e disinteressati, così sono stati definiti dal francese che non ha risparmiato parole pesanti scatenando la reazione di Rowe che si è sentito attaccato personalmente: a quel punto è scattato il faccia a faccia tra i due giocatori che hanno rischiato di venire alle mani, Sono stati separati da De Zerbi e Benatia che nei prossimi giorni avranno tanto su cui lavorare per evitare una nuova figuraccia e una spaccatura interna.