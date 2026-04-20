Il Crystal Palace pareggia col West Ham e “dà una mano” al Tottenham di De Zerbi nella lotta salvezza

Il West Ham pareggia in casa del Crystal Palace e tiene ancora a galla il Tottenham nella lotta salvezza. Spurs a -2 dal quartultimo posto e De Zerbi chiamato per forza a vincere contro il già retrocesso Wolverhampton.

Il Tottenham di De Zerbi si aggrappa al risultato maturato in casa del Crystal Palace che è riuscito a fermare sul pari il West Ham il quale si porta a soli 2 punti sugli Spurs terzultimi. L'obiettivo salvezza per la squadra dell'ex allenatore del Marsiglia resta alla portata e il prossimo turno metterà di fronte al Tottenham il Wolverhampton. I ‘lupi' sono incredibilmente retrocessi matematicamente dopo 8 stagioni consecutive nel massimo campionato di calcio inglese.

Un'annata tutta da dimenticare per i Wolves capaci di vincere solo 3 partite e arrivati in doppia cifra di punteggio solo nel girone di ritorno. Ecco che dunque per De Zerbi si aprono le porte di uno scenario vantaggioso per il suo Tottenham che contro il Brighton è stato gelato sul 2-2 quando ormai i tre punti sembrano in cassaforte. Per il West Ham nel prossimo turno invece l'avversario sarà l'Everton che avrà tutto l'interesse di proseguire la sua corsa per prendersi almeno un posto in Europa in vista della prossima stagione.

De Zerbi durante gli allenamenti del Tottenham.

Una vittoria del West Ham questa sera avrebbe sicuramente reso molto difficile l'impresa salvezza al Tottenham che invece si tiene aggrappata a quel margine di -2 dai cugini londinesi e prosegue la sua corsa verso la permanenza in Premier trainato dal proprio allenatore. E pensare che alla vigilia di questo monday night tra Crystal Palace e West Ham proprio i padroni di casa erano stati fortemente contestati dai tifosi del Tottenham per via del loro eccesso di festeggiamenti dopo la qualificazione al turno successivo di Conference ai danni della Fiorentina.

Il calendario del Tottenham da qui alla fine del campionato

Giovedì sera il tecnico Glasner aveva concesso addirittura la serata libera a tutta la squadra che in alcuni video apparsi sui social si mostrava euforica e in festa. Una mancanza di rispetto, secondo alcuni tifosi del Tottenham, che invece pretendevano professionalità proprio perché nel prossimo turno il Crystal avrebbe poi affrontato il West Ham. Ebbene lo 0-0 accontenta tutti e il Tottenham potrà giocarsi ancora le proprie carte. Per gli Spurs dopo i Wolves ci sarà da superare l'ostacolo Aston Villa, poi Leeds, Chelsea ed Everton.