Corentin Moutet multato pesantemente per l’intervista zeppa di parolacce al Queen’s: andrà in perdita

Corentin Moutet al Queen’s ha dato tante parolacce in un’intervista, l’ATP ha deciso di multare in modo molto pesante.

Corentin Moutet è ormai noto anche a chi si è appassionato al tennis da poco. Un personaggio particolare, anche divertente, un po' geniale in campo, a tratti folle, una sfilza di episodio particolari lo hanno coinvolto. L'ultimo è stato davvero imponente. Perché nell'intervista a caldo dopo il successo al primo turno del Queen's si è lasciato andare a una sfilza di parolacce in diretta, con la giornalista che ha stoppato la chiacchierata dopo averlo anche avvertito. Moutet si è preso una multa salatissima: 40 mila euro, più di quanto ha guadagnato nel torneo londinese.

L'intervista con le parolacce di Moutet e lo stop

Il derby con Mpetshi Perricard è stato duro, le partite sull'erba quelle equilibrate si decidono sul filo. Moutet è riuscito a prevalere in un vero duello, vinto sul filo da Corentin che non ha nell'erba la superficie prediletta. Chiuso l'incontro Moutet scarica la tensione nell'intervista che, ahi lui, non passa inosservata. Parole nette. Per sette volte dice la stessa parolaccia, la giornalista della BBC decide di interromperla. Stop. Dopo un avvertimento: "Per favore, niente parolacce". Moutet continua. Arriva lo stop definitivo. Lui si giustifica dicendo che stava scherzando.

Moutet perde tutto quello che aveva guadagnato al Queen's

Multa pesante, pesantissima per il francese che secondo il Guardian riceverà 40 mila euro di multa. Una somma notevole, non pari a quella ricevuta al Roland Garros da Adolfo Vallejo, che usò frasi sessistedopo il match con Kouamé (65 mila euro di multa per lui). Una multa importante per Moutet che di fatto perde tutto il montepremi. Il transalpino è stato sconfitto agli ottavi da Davidovich Fokina e così ha diritto a poco più di 37 mila euro (tasse escluse). Dunque ricevendo una multa di 40 mila euro per questo torneo va in perdita. Moutet, che però non ci sta e annuncia che farà appello. Un reclamo autentico per evitare la multa per le troppe parolacce.