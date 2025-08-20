Perché Rabiot è stato cacciato dal Marsiglia: “Un episodio di violenza inaudita, cose mai viste”

Il presidente Pablo Longoria racconta cosa è successo nello spogliatoio e spiega perché il club è stato costretto a mettere sul mercato sia il centrocampista francese sia Rowe.

Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha spiegato perché il club ha deciso di mettere fuori rosa e sul mercato Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, protagonisti della rissa furibonda avvenuta nello spogliatoio dell'Olympique dopo la prima partita di campionato persa con il Rennes. Il tecnico, De Zerbi, aveva già preso provvedimenti allontanandoli dalla prima squadra ma la società ha optato per sanzioni più drastiche così da censurare quell'episodio definito di "violenza estrema e inaudita", qualcosa di "mai visto all'interno di uno spogliatoio in tanti anni di calcio".

Il presidente: "Il mio club vittima di questa situazione"

Le parole del massimo dirigente sintetizzano quali sono opinione e giudizio sulla vicenda, oltre alla "situazione di sofferenza" in cui versa la società costretta, suo malgrado, a rimedi drastici e a sopportare l'imbarazzo per quanto accaduto. Ecco perché Longoria non vuole né può sminuire la portata dell'evento e nell'intervista ad AFP è molto severo nella sua riflessione.

"Quello che è successo venerdì è stato qualcosa di gravità e violenza estreme. È inaudito che si verifichino cose del genere – . Non potevamo fare a meno di prendere una decisione del genere perché è stato superato ogni limite, si è trattato di un comportamento inaccettabile. E questo vale per un club di calcio come per qualsiasi altra società. Abbiamo dovuto agire così anche per tutelare la nostra immagine e perché ci riteniamo vittime di questa situazione".

Il racconto del comportamento "violento e inaccettabile"

Chiarite le ragioni della scelta, Longoria fa un passo indietro e torna a venerdì scorso raccontando cosa gli è stato riferito da coloro che erano presenti al momento della baruffa. "Non ero all'interno dello spogliatoio ma mi è stato detto che si è trattato di un comportamento molto aggressivo, violento e inqualificabile. Sono nel calcio da 20 anni, il nostro direttore sportivo, Benatia, è in questo mondo da 22 anni e da 13 anni vi lavora il nostro allenatore, De Zerbi. Ma nessuno di noi ha mai vissuto né visto una cosa del genere nello spogliatoio".

Cosa è successo nello spogliatoio del Marsiglia

Venerdì scorso il Marsiglia ha giocato la prima giornata del campionato francese. L'Olympique di De Zerbi è uscito sconfitto dal match col Rennes (1-0) ed è rimasto scosso per la gazzarra che s'è scatenata in un post partita turbolento. L'alterco tra Adrien Rabiot e Jonatahn Rowe ha acceso gli animi fino a quando non si è arrivati addirittura alle mani. Lunedì i due giocatori erano stati temporaneamente esclusi dalla prima squadra. Martedì la società ha annunciato di averli messi ufficialmente sul mercato. E se il nome di Rowe figurava già nella lista dei possibili trasferimenti, privarsi di Rabiot (il centrocampista della nazionale francese è stato tra i migliori della scorsa stagione) è stata un'opzione dolorosa ma necessaria per tutto quanto avvenuto e per la rottura che s'è consumata.