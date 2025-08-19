De Zerbi mette alla porta Rabiot dopo la lite negli spogliatoi: non lo vuole più in squadra

L'avventura al Marsiglia di Adrien Rabiot è già finita e la prima giornata di questo campionato sarà anche l'ultima per lui. Roberto De Zerbi ha deciso di metterlo sul mercato dopo la lite scoppiata negli spogliatoi con Rowe, momento di massima tensione alla fine della sconfitta contro il Rennes che ha fatto scoppiare il putiferio: sono serviti membri dello staff e altri giocatori per separarli ed evitare che arrivassero alle mani e dopo la sanzione della società è arrivato anche il pungo duro dell'allenatore che ha deciso di mettere alla porta il centrocampista.

Secondo quanto riportato da RMC la madre e agente del giocatore, Véronique Rabiot, è già stata informata dell'intenzione di cedere il suo assistito in questi ultimi giorni di calciomercato. È una mossa direttamente collegata all'alterco avvenuto lo scorso weekend, anche se dai piani alti del Marsiglia fanno sapere di non essere soddisfatti di come è andata la scorsa stagione. Una scusa che non regge, dato che De Zerbi aveva fortemente voluto il francese dopo l'addio alla Juventus e con lui aveva trovato un feeling speciale in grado di riportarlo in alto dopo qualche mese di appannamento.

Rabiot verrà ceduto dal Marsiglia

Ma ora tutto è cambiato e il giocatore dovrà trovarsi in fretta una nuova squadra. I francesi ripartiranno senza di lui, anche se si era imposto come un elemento di spicco della rosa e dello spogliatoio. Alla dirigenza e all'allenatore non è piaciuto il suo comportamento dopo la sconfitta contro il Rennes: il Marsiglia ha perso al 91′ per 1-0 nonostante sia stato in superiorità numerica per oltre metà della partita, un tonfo amaro ce ha aperto uno squarcio all'interno del gruppo. Rabiot ha tenuto un discorso negli spogliatoi e ha accusato alcuni compagni di squadra, tra i quali Rowe che ha reagito facendo partire la lite.

Leggi anche De Zerbi mette fuori squadra Rabiot e Rowe dopo la lite negli spogliatoi: cosa succederà ora

I due contendenti sono stati sanzionati con un periodo di sospensione dalla prima squadra (non possono giocare né allenarsi per qualche tempo), ma per quanto riguarda Rabiot si è presa una decisione netta, avallata da De Zerbi (anche perché Rowe era già elemento di mercato). Nonostante la situazione il Marsiglia non ha nessuna intenzione di svendere il centrocampista che piace a diverse squadre e non verrà ceduto a prezzo di saldo.