Calcio
video suggerito
video suggerito

De Zerbi mette fuori squadra Rabiot e Rowe dopo la lite negli spogliatoi: cosa succederà ora

Rabiot e Rowe sono stati sospesi dalla prima squadra a causa della lite scatenata negli spogliatoi alla fine della prima partita di campionato: pugno duro del Marsiglia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il campionato del Marsiglia è cominciato malissimo e i problemi cominciano già a bussare alla porta di Roberto De Zerbi, chiamato a prendere decisioni importanti. La sua squadra ha perso all'esordio in campionato contro il Rennes subendo gol al 91′, dopo oltre metà partita trascorsa in superiorità numerica, e dopo la fine negli spogliatoi si è sfiorata la rissa tra Rabiot e Rowe per alcune parole pronunciate dal centrocampista francese ai suoi compagni.

Soltanto l'intervento dell'allenatore e di Benatia ha evitato che la situazione degenerasse, ma i nervi sono tesissimi e chiaramente la società ha sanzionato i giocatori coinvolti in questo spiacevole episodio. Secondo RMC sia Rabiot e Rowe sono momentaneamente sospesi dalla prima squadra, non si sa ancora per quanto tempo.

Immagine

Rabiot e Rowe allontanati dalla prima squadra

I calciatori non sono stati messi sul mercato e non verranno esclusi per il resto della stagione, ma non saranno coinvolti per un po' nelle attività della prima squadra. Non potranno dunque giocare nelle prossime partite di campionato e probabilmente la punizione durerà per qualche mese. Il Marsiglia ha deciso di utilizzare il pugno di ferro per mettere un freno alla situazione: tra i due sono volate parole pesanti e minacce negli spogliatoi, fin quasi ad arrivare allo scontro fisico evitato solo dall'intervento di De Zerbi e di atri compagni di squadra.

Leggi anche
L'Inter si ritira dalla corsa per Lookman, non farà più offerte: lo comunicherà all'Atalanta

Il campionato è cominciato nel peggiore dei modi per l'allenatore italiano che ora dovrà districarsi anche in questo nuovo scenario. C'è però una possibilità per tornare in dietro e sistemare tutto: il club potrebbe offrire a Rabiot e Rowe la possibilità di fare ammenda con una cospicua donazione alla Fondazione Marsiglia che si occupa di portare avanti iniziative sociali e comunitarie che hanno un impatto diretto sul territorio, a beneficio dei cittadini.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
tennis
Sinner alla sfida infinita contro Alcaraz: Jannik in finale per difendere il titolo a Cincinnati
Perché la finale del torneo di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz si gioca di lunedì e non la domenica
Quanto costa la carta Pokémon regalata a Sinner: i dati del dono fatto da Atmane
Sinner scopre che il cane che aveva tenuto in braccio è stato adottato: fa un bellissimo gesto
Jannik sceglie un'altra compagna nel doppio misto allo US Open: Katerina Siniakova
Jasmine Paolini in finale contro Iga Swiatek, ha voglia di scherzare: "Ho la salsiccia di ghiaccio"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views