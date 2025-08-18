De Zerbi mette fuori squadra Rabiot e Rowe dopo la lite negli spogliatoi: cosa succederà ora

Il campionato del Marsiglia è cominciato malissimo e i problemi cominciano già a bussare alla porta di Roberto De Zerbi, chiamato a prendere decisioni importanti. La sua squadra ha perso all'esordio in campionato contro il Rennes subendo gol al 91′, dopo oltre metà partita trascorsa in superiorità numerica, e dopo la fine negli spogliatoi si è sfiorata la rissa tra Rabiot e Rowe per alcune parole pronunciate dal centrocampista francese ai suoi compagni.

Soltanto l'intervento dell'allenatore e di Benatia ha evitato che la situazione degenerasse, ma i nervi sono tesissimi e chiaramente la società ha sanzionato i giocatori coinvolti in questo spiacevole episodio. Secondo RMC sia Rabiot e Rowe sono momentaneamente sospesi dalla prima squadra, non si sa ancora per quanto tempo.

Rabiot e Rowe allontanati dalla prima squadra

I calciatori non sono stati messi sul mercato e non verranno esclusi per il resto della stagione, ma non saranno coinvolti per un po' nelle attività della prima squadra. Non potranno dunque giocare nelle prossime partite di campionato e probabilmente la punizione durerà per qualche mese. Il Marsiglia ha deciso di utilizzare il pugno di ferro per mettere un freno alla situazione: tra i due sono volate parole pesanti e minacce negli spogliatoi, fin quasi ad arrivare allo scontro fisico evitato solo dall'intervento di De Zerbi e di atri compagni di squadra.

Il campionato è cominciato nel peggiore dei modi per l'allenatore italiano che ora dovrà districarsi anche in questo nuovo scenario. C'è però una possibilità per tornare in dietro e sistemare tutto: il club potrebbe offrire a Rabiot e Rowe la possibilità di fare ammenda con una cospicua donazione alla Fondazione Marsiglia che si occupa di portare avanti iniziative sociali e comunitarie che hanno un impatto diretto sul territorio, a beneficio dei cittadini.