video suggerito

DAZN non funziona, problemi di visione durante Inter-Bologna: cosa sta succedendo Durante la partita Inter-Bologna molti utenti abbonati hanno protestato per l’ennesimo disservizio della piattaforma a causa dell’interruzione improvvisa della diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

DAZN non funziona. Durante la partita Inter-Bologna molti utenti abbonati hanno protestato per l'ennesimo disservizio della piattaforma che ha acquistato fino al 2029 i diritti tv per la trasmissione del campionato di Serie A. Cosa è successo? Nel corso del primo tempo la diretta della partita s'è interrotta all'improvviso e, dopo la classica rotellina del buffering che appare in assenza di segnale, è comparsa la classica scritta: "Siamo spiacenti si è verificato un problema con il video. Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti a www.dazn.com/help".

Tra le proteste ce n'è una che le accomuna tutte e spiega bene qual è il livello d'insoddisfazione verso l'emittente che spesso, in questa stagione come in passato, è incappata in difficoltà e disservizi. "Volevo dire che @DAZN_IT non funziona e che sta giocando la mia squadra del cuore e che non posso vederla e che i soldi io glieli ho dati tutti e che è un’ingiustizia", è il messaggio condiviso sui social dal conduttore e autore Nicola Savino.

Cosa è successo? Per avere contezza della situazione si può fare riferimento al downdetector. Il grafico che si ricava per verificare il numero delle segnalazioni per avaria ha subito un'impennata a partire dalle 21, proprio quando s'è verificato il picco delle lamentele per l'improvvisa interruzione delle immagini. La curva è lievemente rientrato successivamente ma per molti utenti è cambiato poco: sia per la qualità delle immagini sia per l'impossibilità da parte di alcuni di riuscire ad accedere alla diretta di Inter-Bologna.

La situazione s'è normalizzata a macchia di leopardo, a giudicare dalle reazioni sui social. "A me è ripartito però diamine", è stata l'esclamazione di un abbonato spazientito e stufo dal ripetersi dei guasti. "Mi aspetto un mese gratis", ha aggiunto un altro. Un altro ancora ha fatto appello all'ironia: "Sì sì, adesso si vede… tranquilli. Almeno mio nonno però nel ‘70 Italia Germania la vedeva fluida e non a scatti". E ancora: "Erano 1-1, qualcuno sa se su San Siro sia caduto un meteorite?". Disperato, dopo aver espresso forti perplessità per l'aumento del costo delle tariffe, un tifoso ha esclamato: "E niente si torna ad ascoltare la partita in radio".

L'insoddisfazione è diffusa anche al netto delle iniziative della stessa DAZN con la messa in onda in diretta gratis (e senza alcun obbligo di sottoscrivere abbonamenti) di alcune partite di questa stagione. Previo registrazione che si può effettuare senza alcun costo, la prossima gara in palinsesto è Juventus-Milan.