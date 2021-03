Cristiano Ronaldo ha risposto sul campo alle tante critiche ricevute da media e tifosi per lo scarso rendimento in Porto-Juventus che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. L'attaccante portoghese ha segnato una tripletta al Cagliari in campionato mostrandosi anche colpito dalle critiche. L'esultanza dopo il terzo gol è stata polemica, anche se fa specie vedere un campione come lui doversi giustificare per un'eventuale partita andata storta. Oggi però non si fa altro che parlare del suo futuro lontano dall'Italia e sempre più vicino al Real Madrid.

Un ritorno per lui, che aveva lasciato la Spagna nel 2018 per trovare nuovi stimoli con la Juventus. Cristiano Ronaldo ha spento queste voci con una storia su Instagram al termine della sfida alla Sardegna Arena: "Sempre insieme! Fino alla fine". Un timido segnale di distensione, quasi come se volesse far rientrare il rumore che in questo momento si sta facendo riguardo un suo possibile nuovo approdo alle Merengues. A gettare benzina sul fuoco però c'ha pensato proprio Zinedine Zidane con cui CR7 ha vinto praticamente tutto in carriera con i Blancos.

L'allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions contro l'Atalanta, non si è nascosto e ha risposto in maniera sincera alla domanda su un possibile ritorno del portoghese in squadra: "Non so se ci sia qualcosa di vero su un suo ritorno a Madrid – ha detto – Certo è che non c'è problema e potrebbe anche essere: io con lui ho vinto tutto il possibile, ho avuto la fortuna di allenarlo e lui è davvero incredibile". Zidane poi si lascia completamente andare ad una confessione che conferma, evidentemente, la possibilità concreta che sta valutando il club per riportare il portoghese a Madrid: "Per Cristiano un posto in squadra lo si trova sempre". A fargli eco anche lo stesso Karim Benzema, suo grande partner offensivo negli anni d'oro del grande Real: "Pensare di giocare di nuovo con lui… Con lui ho fatto tano qui, gol e assist e lui ha sempre segnato".

I segnali di Cristiano Ronaldo tra campo e social

Nel frattempo Cristiano Ronaldo, da grande professionista, sta continuando a giocare come se niente fosse sperando di poter chiudere al meglio questa stagione alla Juventus. Un'annata particolare, senza tifosi e soprattutto senza quella Champions League che avrebbe dovuto conquistare con i bianconeri dopo il suo arrivo nel 2018. Da martedì sera gli scenari sul suo possibile addio si sono amplificati e le voci dalla Spagna che lo danno vicinissimo al ritorno al Real, si fanno sempre più concrete.

Ciò che è certo, è che il giocatore ieri non ha voluto rispondere all'intervista post partita. Si è rifiutato di parlare davanti alle telecamere mostrando ancora una volta l'atteggiamento di chi si è sentito toccato dalle critiche. Pirlo l'ha difeso al termine della sfida contro il Cagliari: "Ha fatto parlare il campo, era arrabbiato così come è stata arrabbiata tutta la squadra". Cristiano Ronaldo ha però fatto parlare i social. Ha infatti pubblicato un post in cui si sveste dai colori bianconeri e si mostra con la maglia del suo Portogallo.

Un segnale, come i tanti che avevano accompagnato le settimane, i giorni e le ore di Cristiano Ronaldo, prima del suo addio al Real Madrid e l'approdo alla Juventus. Di fianco all'immagine di lui con indosso la maglia della sua Nazionale, un messaggio chiaro e molto significativo: "C'è ancora molto altro da ottenere e credo che possiamo farlo insieme. Gli obiettivi sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!"

Proprio la penultima frase ha fatto pensare ad un messaggio nascosto del portoghese: "Voglio sempre di più". Una sorta di confessione per giustificare il suo addio alla Juventus e poter ritrovare gli stimoli e le energie necessarie per tenerlo in vita. Parole chiare che forse vorranno dire poco per il suo futuro, ma che sicuramente ad oggi, in un momento come questo, con il suo ritorno al Real che sembra essere sempre più concreto, rappresentano quasi una conferma.