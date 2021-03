Cristiano Ronaldo ha impiegato 30 minuti per far tacere le polemiche: contro il Cagliari sono bastati per segnare una strepitosa tripletta e dare un calcio per allontanare chi lo voleva finito e distrutto dopo l'eliminazione in Champions League contro il Porto. Invece, Cr7 è rinato e non solo per 90 minuti: la serata di Cagliari gli ha permesso anche di ristabilire le distanze in classifica cannonieri e superare il record di gol di Pelè.

Eppure, le voci che lo vorrebbero lontano da Torino a fine stagione non si placano, anzi. Soprattutto in Spagna è iniziato il tormentone mediatico che vuole il portoghese di ritorno al Real Madrid, club con cui non ha mai chiuso del tutto i rapporti, anche grazie al suo procuratore Jorge Mendes, da sempre abilissimo a lasciare fili per poi muoverli a proprio vantaggio. Nei giorni successivi al tracollo europeo i media e i quotidiani iberici all'unisono parlavano di un ritorno al Real, spiegando il flop dell'operazione Ronaldo alla Juventus, sia da un punto di vista economico che sportivo.

In tre stagioni di bianconero i sorrisi sono arrivati solamente sul territorio italiano tra Coppe Italia, Supercoppe e Scudetti. In campo europeo, solamente delusioni su delusioni e – per questo – la voglia di tagliare col presente e riabbracciare il passato. Dal canto suo Cr7 non ha voluto dare spiegazioni o rilasciare dichiarazioni, senza parlare a fine gara contro il Cagliari ma la sua esultanza polemica davanti alle telecamere ha detto più di mille parole.

In Spagna, però, il tormentone continua e non sembra abbia intenzione di concludersi in breve tempo. Oltre ai dati economici che porterebbero al divorzio anticipato di un anno tra Cr7 e la Juventus, ultimamente rimbalzano anche le dichiarazioni di Zinedine Zidane, attuale tecnico del Real che, alla vigilia del match contro l'Atalanta ha dato la propria versione sulle voci: "Non so se ci sia qualcosa di vero su un suo ritorno a Madrid. Certo è che non c'è problema e potrebbe anche essere: io con lui ho vinto tutto il possibile, ho avuto la fortuna di allenarlo e lui è davvero incredibile".

Il Real Madrid da tre stagioni a questa parte ha aperto le porte ai giovani, rifondando in gran parte la rosa e puntando su un progetto a lunga scadenza: "Per Cristiano un posto in squadra lo si trova sempre" ha confermato Zidane. "Ora se lo sta godendo la Juventus". Le porte le apre anche Karim Benzema che con Cristiano ha fatto reparto, vincendo tutto: "Non sono né il presidente né l'allenatore ma pensare di giocare di nuovo con lui… con lui ho fatto tanto qui, tanti gol e assist e lui ha sempre segnato"