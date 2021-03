Cristiano Ronaldo è stato il mattatore di Cagliari-Juventus: una tripletta decisiva, l'esultanza polemica dopo il terzo gol e un episodio da moviola che lo ha visto protagonista. Il campione portoghese ha fatto parlare anche a fine partita, quando ha rifiutato l'intervista post-partita nonostante l'invito dell'addetto alla comunicazione della Juve. Il giocatore ha dunque fatto intravedere un segnale di nervosismo nonostante la super partita giocata alla Sardegna Arena.

Non ha voluto parlare, forse anche perché irritato dalle tante voci della stampa che in questi ultimi giorni, quelli immediatamente successivi alla sfida contro il Porto, si sono accanite su di lui. È stato definito come uno dei maggiori responsabili del flop Champions dei bianconeri e quindi questa sera ha preferito rispondere sul campo. Il rifiuto dell'intervista è stato spiegato anche da Pirlo al termine della gara contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Era arrabbiato come era arrabbiata tutta la squadra – ha detto – Non ha parlato perché ha parlato già sul campo".

In effetti non poteva esserci risposta migliore alle critiche. Cristiano Ronaldo ha cancellato con una tripletta i giorni difficili della Juventus post Champions, confermandosi nuovamente come un campione a tutti gli effetti. Il giocatore però, nonostante la soddisfazione di aver realizzato i tre gol decisivi per la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari, ha dimostrato di essere ancora molto nervoso. Ci vorrà del tempo per assorbire la delusione di quanto accaduto martedì sera.

Non tanto per l'eliminazione della Juventus contro il Porto che ha lasciato l'amarezza in tutto il gruppo squadra, quanto piuttosto alle critiche ricevute nei giorni immediatamente successivi alla partita. Le tante voci di mercato tra PSG e Real Madrid e i presunti malumori del giocatore mostrati già ad inizio stagione, hanno evidentemente irritato il portoghese che ha deciso di non parlare concentrandosi solo e unicamente sul campo. Un segnale di nervosismo che comunque conferma il momento non facile del giocatore ancora molto scosso e deluso. Probabilmente neanche lui si aspettava di essere messo sul banco degli imputati con così tanta facilità. In casa Juve regna comunque l'incertezza tra Cristiano Ronaldo e il club bianconero.