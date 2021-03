Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista di Cagliari-Juventus, con una tripletta realizzata nel giro di poco più di mezzora. Dopo il terzo gol siglato alla formazione rossoblu, CR7 si è avvicinato alla telecamera facendo prima un cenno con la testa, poi portando la mano all'orecchio. La sua risposta alle critiche di questi giorni. Il portoghese, dopo l'eliminazione dei bianconeri agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, era stato messo subito sul banco degli imputati per lo scarso rendimento mostrato all'Allianz Stadium.

Cristiano Ronaldo già alla vigilia della partita di Cagliari aveva fatto capire, con un post su Instagram, di dover dimostrare nulla a chi lo stava criticando e che il suo passato sicuramente non si cancella. Ha risposto sul campo alle critiche, i mugugni dei tifosi della Juventus e alle voci sul suo imminente addio ai bianconeri. I suoi 3 gol nel primo tempo contro il Cagliari, rappresentano la sua grande prova di forza di un campione che conferma ancora la determinazione di un giocatore che non ha nessuna voglia di darsi per vinto.

I numeri di Cristiano Ronaldo in stagione

Nell'immediato post partita della sfida contro il Porto, si era infatti parlato di un flop da parte di Cristiano Ronaldo in questa stagione. In realtà l'attaccante della Juventus ad oggi ha raggiunto quota 30 gol stagionali di cui 23 solo in campionato. Numeri che in questo momento lo vedono al primo posto in classifica marcatori con Lukaku fermo a 19 dopo il rigore realizzato oggi contro il Torino. Numeri che confermano dunque l'ennesima stagione esaltante del portoghese, dal punto di vista dei dati statistici, e che sicuramente non possono essere definiti come fallimentari.

Un gol di testa su assist di Cuadrado, il rigore realizzato e la bordata di sinistro da fuori area, sono il marchio di Cristiano Ronaldo a Cagliari e la risposta anche alle voci sul suo futuro alla Juventus. Il giocatore è infatti seguitissimo dal PSG ma soprattutto dal Real Madrid che starebbe spingendo per il suo ritorno. Anche Sergio Ramos si è detto felice di riabbracciare il suo ex compagno di squadra con cui ha vinto praticamente tutto ciò che c'era da vincere a livello di club. Ma per ora, CR7 ha confermato di essere ancora il valore aggiunto della squadra di Pirlo.