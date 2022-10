Cristiano Ronaldo l’ha rifatto, in un attimo spazzata via un’amicizia storica: “Benvenuto nel club” Ancora una volta Ronaldo si è vendicato nei confronti di chi non ha parlato benissimo di lui. Questa volta però il gesto è eclatante, e non mancano gli strascichi e gli sfottò.

A cura di Marco Beltrami

Seconda partita da titolare consecutiva per Cristiano Ronaldo e seconda vittoria di fila per il Manchester United. Dopo il successo in Europa League sullo Sheriff è arrivato quello in Premier contro il West Ham, di misura e grazie ad un gol di Rashford. La squadra di ten Hag è salita così al quinto posto scavalcando il Chelsea, e confermando il buon momento di forma. Oltre ai risultati, cosa altrettanto importante è la serenità ritrovata, con il caso CR7 che sembra rientrato.

Il portoghese si è messo a disposizione della squadra, dopo le scuse per le bizze in occasione della sfida col Tottenham costatagli l'esclusione. Tutto cancellato dunque? Per ora sì, anche se è certo che Ronaldo è uno che non dimentica. Una prova di questo è arrivata anche in occasione dell'ultimo match di Premier, ancor prima del fischio d'inizio. Al momento dell'ingresso delle squadre in campo all'Old Trafford per il riscaldamento, Cristiano Ronaldo si è fermato nei pressi della postazione occupata sul terreno di gioco dalla squadra di Sky Sports, appena fuori dal tunnel.

Il centravanti portoghese molto sorridente ha abbracciato il suo ex compagno Louis Saha e salutato poi l'altro ex calciatore Jamie Redknapp, correndo poi via ad allenarsi ignorando completamente il terzo opinionista presente, ovvero l'altra grande gloria del Manchester United e della nazionale inglese Gary Neville. Una situazione sorprendente alla luce dell'ottimo rapporto tra i due.

Un gesto che non è passato inosservato e ha fatto molto clamore, considerando che i due hanno condiviso lo spogliatoio dei Red Devils dal 2003 al 2009, mantenendo poi un ottimo rapporto anche dopo. Cosa è successo dunque? E come mai Ronaldo ha deciso di non salutare il suo ex capitano, snobbandolo pubblicamente? Tutto è legato alle dichiarazioni di Neville dopo il pareggio con il Chelsea. In quell'occasione, tornando sull'episodio dell'uscita anticipata dallo stadio dell'attaccante con successiva esclusione da parte dell'allenatore, l'ex difensore aveva affermato che era giunto il momento per lo United di porre fine alla relazione con CR7 già a gennaio. Ecco allora la vendetta del portoghese.

D'altronde non è la prima volta che Ronaldo si rende protagonista di questo tipo di situazioni. Era già successo, prima di United-Liverpool quando l'ex di Juve e Real aveva ignorato l'ex bandiera dei Reds Carragher reo di critiche troppo pesanti. Proprio in quella situazione tra l'altro proprio CR7 aveva abbracciato calorosamente Gary Neville che poi aveva scherzato su quanto accaduto con i suoi compagni di avventura.

E Carragher dopo la partita tra il Manchester United e il West Ham si è preso una scherzosa rivincita nei confronti di Neville. L'ex Liverpool infatti ha pubblicato sui social un video in cui si vede l'imbarazzo di Neville, prima del mancato saluto di Ronaldo: l'opinionista non vuole quasi guardare in direzione del suo ex compagno, come se si aspettasse poi il peggio.

Come se non bastasse poi lo stesso Carragher ha anche usato l'immagine curiosa di Neville come nuova foto profilo, in segno di ulteriore simpatico sfottò con il commento: "Benvenuto nel club Gary". Prima Carragher dunque, poi Neville. Anche se in questa occasione è tutto molto più eclatante, considerando il legame d'amicizia spazzato via in pochi secondi dall'attaccante del Manchester United. Chi sarà il prossimo? Nel frattempo non mancano le critiche per CR7, accusato di essere troppo "infantile" dagli utenti.