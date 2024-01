Cristiano Ronaldo ha un anello intelligente all’anulare: è il simbolo della sua ossessione Il monile indossato all’anulare della mano sinistra ha alimentato la curiosità sull’evoluzione del rapporto di CR7 con Georgina Rodriguez. Ma quel cerchietto di colore nero non è affatto una fede nuziale né un pegno d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'anello fitness tracker indossato da Cristiano Ronaldo.

Un anello nero all'anulare della mano sinistra. Il monile infilato al dito di Cristiano Ronaldo ha alimentato la curiosità anzitutto sulla situazione sentimentale del campione portoghese: è legato a Georgina Rodriguez ma non sono sposati, né lo hanno fatto lontano da occhi indiscreti, né quel cerchietto di colore nero può essere definito un pegno d'amore. Se non è una fede nuziale, cos'è? In realtà si tratta di un apparecchio tecnologico che CR7 utilizza per tenere sotto controllo tutti i parametri vitali.

La cura maniacale del proprio fisico, l'ossessione per lo stato di forma sono proverbiali quando si parla del campione portoghese. Iconica (oltre che ferrea) è la dieta che segue, altrettanto lo sono i trattamenti terapeutici a cui si sottopone dedicando grande attenzione all'integrità dei suoi muscoli. Del resto, lui stesso fa nulla per nascondere come tenga particolarmente ad avere una corporatura asciutta, scolpita e, al tempo stesso, conservarsi in perfetta salute in qualità di sportivo che sulla soglia dei 40 anni (ne compirà 39 a febbraio) alimenta brand e immagine di successo.

Una popolarità globale, rimasta tale anche col trasferimento in Arabia Saudita che lo ha voluto per portare avanti un piano preciso: tenere accesi i riflettori su quella porzione di mondo che ha abbastanza soldi e ambizioni per puntare all'organizzazione di un Mondiale di calcio (come accaduto in Qatar).

Leggi anche Il video che spiega come ha fatto Cristiano Ronaldo a segnare 44 gol in un anno in Arabia Saudita

L'anello intelligente. Il gioco di parole aiuta a sintetizzare quali sono le caratteristiche di quel dispositivo che fa parte dell'equipaggiamento fitness. È realizzato dall'azienda finlandese Oura Health ed è una sorta di assistente informatico che tiene sotto controllo le ore di sonno, la frequenza cardiaca e le funzioni cerebrali. In qualsiasi momento il cinque volte Pallone d'Oro può tenere monitorato, che dorma oppure sia sveglio, cosa succede al suo corpo. Un compendio d'informazioni racchiuse in quel congegno di piccolo diametro che mette in fila frequenza cardiaca, respiratoria, temperatura corporea e movimento inviando feedback a un'app per smartphone per la verifica dei risultati.

Argento, nero, stealth e oro sono i colori disponibili. Il prezzo, relativamente a modelli a più costosi e con un numero di funzionalità maggiori, può arrivare anche a circa 400 euro. Quanto all'utilizzo, nel 2020 venne adottato anche per registrare l'evoluzione della pandemia e gli effetti del Covid sulle persone contagiate dal morbo.