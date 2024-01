La foto di Cristiano Ronaldo lascia senza parole i tifosi: a 39 anni il suo fisico è impressionante Cristiano Ronaldo lascia senza parole i tifosi dopo una foto pubblicata sui social. Il portoghese mostra un fisico impressionante alla soglia dei 39 anni da compiere il prossimo 5 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo è il grande protagonista della Saudi League, il massimo campionato calcistico dell'Arabia Saudita che da questa stagione ha raggiunto un interesse massimo anche per via dei tanti giocatori approdati in campionato a suon di milioni di euro. La prima stella del calcio europeo a fare da apripista all'Arabia è stato proprio il portoghese che in forza all'Al Nassr è ora fermo al secondo posto in classifica con 46 punti a -7 dall'Al Hilal primo. Il campionato al momento è fermo per la consueta sosta e riprenderà il prossimo 15 febbraio.

Un lungo periodo in cui le squadre iniziano il classico richiamo di preparazione per non farsi trovare impreparati al rientro in campo. Un periodo nel quale però l'Al Nassr di certo non trascorrerà fermo. Infatti la squadra saudita affronterà il prossimo 1 febbraio l'Inter Miami di Lionel Messi per l'ultima sfida tra i due grandi protagonisti del nostro calcio negli ultimi decenni. Un appuntamento al quale Ronaldo si sta preparando al meglio mostrando sui social i suoi personalissimi allenamenti. In tanti sui social hanno commentato: "Ma davvero ha 39 anni?".

Lo stupore dinanzi agli esercizi che svolge Cristiano Ronaldo nella sua palestra personale in casa è tanto. Un fisico statuario, che sembra essere disegnato, fa da padrone in un filmato postato su Instagram dal giocatore in cui mette in evidenza il duro allenamento al quale si sta sottoponendo. "Ma davvero ha 39 anni?" scrivono alcuni sorprendendosi del fatto che possa essere ancora in grandissima forma nonostante il prossimo 5 febbraio compia proprio 39 anni. "È un mostro" sottolineano alcuni che quasi non credono ai propri occhi.

Ronaldo davanti allo specchio svolge diversi esercizi per poi iniziare qualche altra serie con tanto di pesi. Non sembra cambiata una virgola da quando lo ammiravamo al Bernabeu, allo Stadium casa della Juve e all'Old Trafford negli ultimi anni della sua carriera in Europa. Oggi il portoghese è rimasto totalmente uguale ad allora con un fisico se vogliamo anche migliorato, la caparbietà e la serietà di un giocatore alle prime armi. E la classifica marcatori della Saudi League non mente: primo posto con 9 gol realizzati.