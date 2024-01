Il video che spiega come ha fatto Cristiano Ronaldo a segnare 44 gol in un anno in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo ha chiuso il suo 2023 segnando 54 gol: il portoghese continua a macinare numeri importanti, ma l’Arabia Saudita non è come l’Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anche a 38 anni Cristiano Ronaldo continua ad alzare sempre più in alto la sua asticella: il trasferimento in Arabia Saudita non gli ha impedito di raggiungere nuovi record e di continuare a dominare incontrastato anche lontano dai riflettori del calcio europeo e della Champions League.

La stella portoghese ha chiuso il suo 2023 segnando 44 gol con l'Al Nassr, un numero di reti impressionanti per un giocatore che sembrava avviarsi verso il viale del tramonto. L'arrivo nel nuovo campionato, dove il livello non è neanche lontanamente paragonabile a quello di Liga, Premier League e Serie A, gli ha permesso di continuare a macinare statistiche importanti e di restare il re di tutti i bomber.

La realtà però è ben diversa da ciò che la sua storia personale ci ha insegnato. Cristiano Ronaldo è stato tra i goleador più prolifici di questo sport, un giocatore abituato a segnare gol pesantissimi in tutte le competizioni, sempre pronto per aiutare le sue squadre a vincere trofei importanti. E se a 38 anni è riuscito a segnare 54 gol in un solo anno in tutte le competizioni lo zampino arriva proprio dall'Arabia Saudita dove CR7 domina incontrastato.

Lo dimostra il video celebrativo che contiene tutti i gol segnati nell'ultimo anno solare: tolti i rigori (11 in tutto ) e le reti con il Portogallo, in molte occasioni il giocatore è lasciato completamente solo dalle difese avversarie che sono posizionate male o non riescono a stare al suo passo, lasciandogli voragini clamorose in cui potersi inserire senza troppa fatica.

Dopotutto approdare in quel campionato per lui è stato un gioco da ragazzi: nonostante l'età il suo talento, unito a una preparazione fisica sempre eccellente, gli hanno permesso di svettare su tutti gli altri per esperienza e qualità, diventando il grande punto di riferimento del calcio saudita.

Ma, a differenza dell'Europa, il livello di tutto ciò che lo circonda è davvero basso. Più di una volta il portoghese ha saltato avversari come birilli, immobili e incapaci di contenere le sue mosse. Nonostante il ricco calciomercato e l'arrivo di tante stelle il calcio saudita ha dimostrato di non essere all'altezza, con scene surreali e giocatori che hanno combinato i disastri più disparati.

Non è tutto oro quello che luccica, ma in una situazione di povertà tattica, con tante squadre che nonostante i campioni non sono riuscite a fare un passo in avanti e con il livello medio del campionato che continua a essere molto basso, Cristiano Ronaldo ha trovato terreno fertile per restare al top e far parlare ancora di sé con numeri da capogiro.