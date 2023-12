Calcio saudita ridicolo: un compagno vuole dare una pacca al portiere ma tocca la palla, è rigore Il calcio di rigore concesso oggi in un match del campionato saudita mostra quanto sia basso il livello quando i riflettori non sono accesi sui vari Ronaldo e Benzema: il penalty fischiato per un fallo di mano è il più agghiacciante di sempre.

A cura di Paolo Fiorenza

Le gesta di Cristiano Ronaldo, che continua a segnare a grappoli, e le prodezze dei vari Benzema, Milinkovic-Savic e degli altri campioni che la scorsa estate si sono accasati in Arabia Saudita in cambio di stipendi principeschi, sono la copertina patinata del campionato locale, la cui ambizione è elevarsi al livello del calcio europeo. Un'aspirazione che cozza con una realtà complessiva ancora molto lontana dagli standard agognati: se gli spettatori di alcune partite si possono contare quasi sulle dita di una mano (in un match c'erano 133 persone presenti sugli spalti, in un altro più recente 264), anche quanto accade in campo è spesso imbarazzante. Lo dimostra un calcio di rigore agghiacciante concesso oggi nella partita tra Al Hazm e Al Fateh.

Le due squadre in questione esemplificano alla perfezione il discorso sullo squilibrio tra le quattro big della Saudi Pro League che sono di proprietà del fondo sovrano PIF (Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad), infarcite dei grossi nomi appena arrivati, e il resto del lotto. È chiaro che l'appeal di partite come quella di oggi è molto basso e vedendo cosa è accaduto in campo non ce ne si può meravigliare più di tanto.

L'Al Hazm ultimo in classifica ospitava l'Al Fateh, sulla cui panchina siede l'ex Ct della Croazia Slaven Bilic. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5′ con Bruno Viana, ma è il gol del raddoppio – arrivato al quarto d'ora di gioco – che è immediatamente diventato virale a causa del modo in cui è stato provocato il calcio di rigore poi realizzato da Tozé. Dopo che il portiere dell'Al Fateh Jacob Rinne ha bloccato con sicurezza un pallone in uscita, il suo compagno Al Harbi ha voluto complimentarsi con lui dandogli una pacca, ma nel farlo – invece della mano del numero uno svedese – ha colpito la sfera. Un tocco di una evidenza solare, visto che il pallone è anche scivolata dal guantone di Rinne.

Inevitabile a quel punto che l'arbitro fischiasse subito il penalty, tra lo sconcerto degli altri calciatori dell'Al Fateh che essendo lontani dalla propria area non riuscivano ad immaginare cosa fosse accaduto. Una scelleratezza – quella commessa dal 26enne difensore saudita – che i replay hanno impietosamente riproposto da ogni angolazione e che resta pressoché impossibile da capire. Il 2-0 per l'Al Hazm è poi rimasto invariato fino al fischio finale: la squadra resta comunque ancora ultima in classifica, mentre l'Al Fateh è sesto. Dopo 15 giornate, in vetta alla classifica del massimo campionato saudita c'è l'Al Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly, davanti all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, appena battuto sonoramente nello scontro diretto.