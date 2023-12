Una partita della Saudi Pro League si è giocata con 264 spettatori: non è tutto oro quel che luccica Una partita della Saudi Pro League si è giocata con 264 spettatori: non è tutto oro quel che luccica in Arabia Saudita.

L'Arabia Saudita si è proposta come nuovo "El Dorado del calcio" e l'assegnazione del Mondiale del 2034 ne è la riprova, anche a livello istituzionale. La scorsa estate molti club della Saudi Pro League hanno fatto ‘spesa' in Europa e in America Latina dando lustro a squadre, che hanno visto incrementare in poco tempo il loro appeal e hanno visto accrescere anche l'interesse con nuovi introiti derivanti dai diritti tv in diversi paesi (Italia compresa).

Non è tutto oro quel che luccica. Se le squadre che occupano la parte alta della classifica possono contare anche su un buon seguito, da metà della graduatoria in giù la situazione è molto diversa. Nel turno che si è giocato il 30 novembre la sfida tra l'Al-Riyadh, squadra di metà classifica, e l'Al-Hazm, ultimo, al Prince Faisal Bin Fahd Stadium ha fatto registrare solo 264 spettatori.

L'impianto, che ne contiene poco più di 22mila, era praticamente vuoto.

Si potrebbe fare riferimento al fatto che nelle due squadre non vi siano elementi del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Brozovic, Milinkovic-Savic e Neymar; ma questo mette sempre più in mostra l'enorme divario tra i quattro club di proprietà del PIF – che hanno investito su grandissimi nomi – e la qualità del resto del campionato. Il numero più alto di presenze della stagione appartiene all'Al-Hilal di Neymar con 59.600 spettatori, mentre la media del campionato di 8.634 è distorta dalle partite delle squadre più grandi.

Bisogna cogliere un altro dato. Anche una squadra come Al Ettifaq, in cui gioca l'ex capitano del Liverpool Henderson ed è allenata da Steven Gerard, in una gara di inizio stagione ha fatto registrare 976 spettatori sugli spalti contro l'Abha al Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium. Non è solo un problema delle ‘piccolissime', insomma.

Quello di 264 spettatori, però, non è stato il record negativo stagionale della Saudi Pro League: in un'altra partita casalinga dell'Al-Riyadh, contro l'Al-Okhdood, allo stadio c'erano 133 tifosi. Tocca ripetersi, non è tutto oro quel che luccica in Arabia Saudita.