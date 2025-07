Barcola è il giocatore più spremuto in Europa: ha giocato un numero incredibile di partite

Nessuno ha giocato quanto Barcola contando le presenze in campionato, nelle coppe e anche in nazionale maggiore. Solo Modric lo eguaglia ma con una differenza molto importante.

Il PSG non è riuscito a chiudere la sua incredibile stagione portando a casa il Mondiale per Club. I francesi sono stati strapazzati in finale dal Chelsea che ha vinto per 3-0 e per una notte sono sembrati irriconoscibili: nessuno dei protagonisti dell'ultima annata è riuscito a distinguersi e per alcuni la fatica si è fatta sentire come nel caso di Bradley Barcola che ieri ha giocato la partita numero 73 della sua stagione.

È un dato incredibile che nessun altro giocatore è riuscito a raggiungere nei principali campionati europei. Il calendario quest'anno si è arricchito con tanti nuovi impegni che hanno messo sotto pressione il giocatore e il francese forse ha sofferto più di tutti. Prima dell'inizio dell'ultimo campionato aveva alle spalle 155 partite ma con la finale contro il Chelsea è arrivato a toccare quota 218, un balzo in avanti clamoroso ma difficilmente sostenibile nei prossimi anni.

Chi sono i giocatori che hanno giocato di più.

Barcola siede in cima al podio con le sue 73 partite, un numero che condivide con Luka Modric ma con una sostanziale differenza: l'ex centrocampista del Real Madrid ha giocato 1000 minuti in meno rispetto al francese, portandosi dietro un bagaglio decisamente più leggero. E pensare che il giovane talento del PSG ha dovuto dividersi il posto in attacco con Doué e Kvaratskhelia che gli hanno rubato minuti in campo e reso molto agguerrita la conoscenza, per la gioia di Luis Enrique.

Nonostante questo è il giocatore più utilizzato nei 5 maggiori campionati europei, contando ovviamente anche tutte le coppe nazionali e internazionali e le presenze in nazionale maggiore. Un accumulo di partite che lo ha portato a scendere in campo 73 volte, un numero impensabile per qualsiasi giocatore ma che diventerà la norma per i prossimi anni vista la tendenza dei calendari.