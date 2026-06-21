Kane costretto a lasciare un concerto in anticipo per il coprifuoco di Tuchel: le regole valgono per tutti

Harry Kane ha dovuto abbandonare in anticipo il concerto della cantante country Ella Langley per rispettare il rigido coprifuoco imposto dal CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attaccante dell'Inghilterra, Harry Kane, ha partecipato venerdì sera al concerto della cantante country Ella Langley, tenutosi nei pressi di Kansas City. Grande estimatore del genere country, il centravanti ha avuto anche l'occasione di incontrare l'artista nel backstage e di regalarle una maglia della nazionale inglese personalizzata con il suo nome.

Insieme a Kane erano presenti anche il difensore Dan Burn e il portiere Jason Steele. Burn ha raccontato al DailyMail che il capitano inglese aveva preparato una playlist country per i compagni, ascoltata grazie a un giradischi presente in hotel: "C'è un giradischi in hotel e lui ci ha fatto una selezione personale con molta della sua musica country. Harry e Steely hanno anche incontrato Ella prima del concerto". Lo stesso Burn ha scherzato sul proprio abbigliamento da perfetto cowboy: "Ero l'unico vestito a tema, con cappello da cowboy, jeans e tutto il resto. Per fortuna non ci sono foto in giro! Sono andato a prepararmi. Ho pensato che se dovevamo farlo, tanto valeva farlo come si deve".

Kane costretto a lasciare il concerto di Ella Langley in anticipo per il coprifuoco di Tuchel

La serata, però, non è proseguita fino alla fine. I tre giocatori sono stati infatti costretti a lasciare il concerto prima dell'ultimo set per rispettare il coprifuoco stabilito dal commissario tecnico Thomas Tuchel, fissato alla mezzanotte. Burn ha ammesso con ironia di essere rimasto deluso, sostenendo che proprio alla fine erano in programma i brani migliori della cantante.

Nel frattempo, l'Inghilterra ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino verso il Mondiale 2026, superando la Croazia per 4-2 nella gara inaugurale. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta.

I Three Lions torneranno in campo martedì contro il Ghana con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla fase a eliminazione diretta.