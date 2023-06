La crisi tra Cristiano e Georgina non può esistere: un patto scritto li tiene legati a vita Dopo mesi di gossip e indiscrezioni sulla relazione tra Cr7 e Georgina oramai ai minimi termini, dal Portogallo emergono documenti più che chiari: nessuno dei due avrebbe alcun motivo di separarsi.

A cura di Alessio Pediglieri

La crisi del rapporto tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è ciclicamente sulla bocca di tutti soprattutto da quando il campione portoghese ha deciso di concludere la sua carriera sportiva in Arabia Saudita. Un trasferimento che è coinciso anche con le sempre più insistenti voci di un rapporto tra i due oramai ridotto ai minimi termini e tenuto in piedi unicamente per facciata. Adesso, direttamente dal Portogallo arriverebbe la conferma che le indiscrezioni siano del tutto infondate, svelando un accordo tra i due che li legherebbe saldamente anche dopo un'eventuale separazione del tutto inutile.

La scelta di volare in Arabia e firmare il contratto da vertigini con l'al Nassr economicamente parlando è stata la scelta perfetta per Cristiano Ronaldo. Un po' meno sul fronte sportivo e quello sentimentale. Sul primo punto, la stagione appena conclusa si è rivelata per diversi aspetti difficile, se non fallimentare: per Cr7 non è stato tutto rose e fiori con diversi momenti di tensione, altri in cui ha perso il treno per strappare subito il titolo nazionale al primo anno, senza dimenticare problemi interni al club che sono culminati con le dimissioni di Rudi Garcia. Sul fronte sentimentale, la vita nel Paese arabo avrebbe esacerbato alcuni aspetti di coppia che già non stavano funzionando, allontanando ancor più Cristiano da Georgina.

Alcuni momenti particolari non erano sfuggiti agli occhi dei più, già dalla presentazione di Ronaldo al mondo arabo, in cui Georgina era apparsa da un lato quasi fuori luogo e dall'altro più distante e distaccata dal solito. Persino infastidita da alcuni atteggiamenti di Cristiano. Poi, le voci sulle limitazioni e le costrizioni della cultura araba e le prime indiscrezioni di una convivenza sempre più forzata. Fino ai giorni nostri quando direttamente dal Portogallo è arrivata la smentita a tutto ciò: Cristiano e Georgina non hanno intenzione di separarsi anche perché non cambierebbe nulla nel loro rapporto visto che da sempre hanno sottoscritto un preciso accordo che ne regola diritti, doveri ed emolumenti. Tutto intorno alla figura dei figli.

In Portogallo, sempre un passo avanti quando si tratta di notizie su Cristiano Ronaldo, la rivista TV GUIA ha infatti svelato l'ultimo retroscena tra Cristiano e Georgina che al di là di un vero e proprio rapporto basato sul reciproco amore, sarebbero uniti dai loro figli, attraverso un preciso contratto prematrimoniale. Secondo la suddetta rivista lusitana, la coppia avrebbe infatti firmato un accordo a seguito della prima gravidanza di Georgina in cui si sarebbero poste le basi per il futuro della relazione, sia in caso di matrimonio che di separazione.

Jorge Mendes, l'ex agente del calciatore, voleva che tutto andasse per il verso giusto per proteggere i beni e la famiglia del giocatore e allo stesso tempo CR7 voleva che a Georgina venisse predisposta una garanzia anche economica, qualunque cosa accadesse. Per esempio, la casa di famiglia a La Finca è stata intestata a Georgina e diventerebbe automaticamente sua, e in più percepirebbe anche un vitalizio da 100.000 euro al mese. Questo accordo è stato sottoscritto alla prima gravidanza e la figura dei figli risulterebbe centrale negli accordi firmati.

Cristiano e Georgina stanno insieme dal 2016: hanno avuto 2 figli, Alana Martina e Bella Esmeralda

Georgina, infatti, oltre ad essere la madre naturale di Alana e Bella Esmeralda, è anche la madre dei gemelli Eva e Mateo avuti da una madre surrogata. Non sono figli biologici, ma sono stati comunque iscritti all'anagrafe come suoi figli, portandone il cognome a tutti gli effetti. Dal Portogallo avrebbero in mano documenti inoppugnabili: Georgina si sarebbe recata a registrare i documenti anagrafici portando con sé un documento firmato dallo stesso Cristiano Ronaldo che le concedeva pieni poteri per registrare i figli. Tutto questo, dicono sempre i media lusitani, dovrebbe finalmente porre fine a qualsiasi gossip su eventuali separazioni che la coppia non avrebbe alcun interesse di portare avanti.