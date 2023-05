Zero tituli per Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr, l’Al Ittihad vince la Saudi Pro League L’Al Ittihad ha vinto il campionato saudita e conquistando la Saudi Pro League certifica l’annata negativa e senza trofei per Cristiano Ronaldo, che con l’Al Nassr non ha vinto nessun trofeo.

A cura di Alessio Morra

L'Al Ittihad guidata da Nuno Espirito Santo ha vinto con un turno di anticipo il campionato dell'Arabia Saudita. Decisivo è stato il 3-0 on l'Al-Feiha. Ma per conquistare il titolo della saudi Professional League era necessario almeno un mezzo passo falso dell'Al Nassr, ed è stato così. Perché la squadra di Cristiano Ronaldo ha pareggiato 1-1. L'ex di Juve e Real Madrid chiude così la stagione senza trofei.

I punti di differenza, alla vigilia della penultima giornata, erano tre tra l'Al Ittihad e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo che era chiamato a un'impresa per vincere il campionato. Ma non si è arrivati nemmeno a un'ultima giornata decisiva, per non dire thrilling. Perché mentre l'Al Ittihad passeggiava e vinceva per 3-0 il proprio match con l'Al-Feiha, l'Al-Nassr di CR7 invece pareggiava 1-1 contro l'Al Ettifaq. Ronaldo a secco, Luiz Gustavo quantomeno ha evitato la sconfitta.

Così l'Al Ittihad, che in squadra ha una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex di Palermo e Trapani Igor Coronado, festeggia il titolo e certifica un'annata negativa assai per Cristiano Ronaldo che ha concluso la sua prima annata con l'Al Nassr senza nemmeno un trofeo. Perché il portoghese e i suoi compagni sono stati eliminati nella King Cup, hanno perso la finale della Supercoppa e concluderanno il campionato saudita al secondo posto. Bilancio più che magro per questo attaccante di 38 anni, che ancora è un nome molto chiacchierato per il calciomercato. Ma Ronaldo può consolarsi invece a livello personale avendo comunque realizzato 14 gol nel campionato saudita. Non è stato il capocannoniere della Saudi Pro League, ma in questo caso ha una scusante, perché è quinto Ronaldo nella classifica cannonnieri, ma ha giocato appena 15 partite.