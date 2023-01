Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi dopo i Mondiali: “Stanno insieme solo per convenienza” Due i fattori che avrebbero alimentato il malessere all’interno della coppia, redendo difficile un rapporto che i media spagnoli raccontano come artefatto e in bilico, al punto che l’organizzazione del matrimonio è stata messa in ‘stand-by’.

Cosa sta succedendo tra CR7 e la compagna: dalla Spagna rilanciano le indiscrezioni sulle difficoltà della coppia.

Le apparenze ingannano. Dietro ogni sorriso può celarsi una lacrima e una carezza essere così gelida da tagliarti il viso. Il mondo dorato e fiabesco nel quale è incastonata la relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbe per crollare, sarebbe solo una grande bugia, qualcosa che per adesso resta in piedi per ragioni economiche, accordi commerciali, quella reciproca convenienza che ti porta a fare un paio di conti, a tenere i nervi saldi anche quando avresti voglia di mandare tutto per aria.

In Spagna sono convinti che il rapporto sia in crisi nonostante ufficialmente, da quel che si vede (a cominciare dall'ultimo, costoso, regalo della donna al compagno), le cose tra di loro sembrino andare a gonfie vele. Ma le foto patinate sfumato col rosso natalizio, la complicità artefatta e l'opulenza degli accessori non bastano più a celare quel che cova dentro. Contratti e impegni pubblicitari li tengono stretti l'uno all'altro, non possono esserci crepe che sarebbero pericolose sia per il riflesso negativo d'immagine sia per le conseguenze di una eventuale rottura dichiarata.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero in crisi: la rivelazione che rimbalza dalla Spagna.

Questioni d'affari che s'intrecciano con altre intime che pure avrebbero un peso importante in caso di separazione: Georgina è la madre biologica dei figli avuti con CR7, Alana Martina e Bella Esmeralda; assieme hanno vissuto il dolore fortissimo per la perdita di un bimbo; lei stessa è molto affezionata ai gemelli Mateo, Eva e Cristiano Jr. (che già facevano parte del nucleo familiare del campione portoghese). Cosa accadrebbe in caso di addio e fine della relazione? È un'ipotesi che, almeno per ora, non viene presa nemmeno in considerazione.

Nel corso della trasmissione Socialité su Telecinco sono stati accesi i riflettori sul momento che sta attraversando la coppia e sulle cause che ne minerebbero la solidità, su cosa potrebbe accadere e su un dettaglio tutt'altro che trascurabile: allo stato dei fatti il matrimonio di cui si parla da tempo potrebbe non esserci più e il ritardo nella scelta della data sarebbe la prova ulteriore che l'unione tra Ronaldo e Georgina non è tutta rose e fiori.

"Stanno insieme solo per convenienza", è il concetto ribadito più volte durante il collegamento. Un allontanamento ci fu anche in passato (quando il padre di lei, Jorge, ebbe un ictus) ma quella era un'altra storia e loro stessi erano in una dimensione differente rispetto a quella attuale.

La storia condivisa sui social dalla compagna di CR7.

Cosa è successo adesso? In assenza di conferme ufficiali, a fare da bussola sono alcune fonti vicine alla coppia. Sono due, in buona sostanza, le situazioni che hanno creato screzi e sparso sale su ferite mai sanate del tutto. E mettono la sordina anche alla story condivisa sui social dalla modella che ricorda come a "22 anni" abbia trovato "l'amore della sua vita".

La delusione cocente subita da CR7 ai Mondiali, sia per il trattamento ricevuto (s'è sentito tradito dall'ex ct, Santos, suo amico, che lo ha lasciato in panchina nelle sfide cruciali) sia per l'eliminazione del Portogallo da quella Coppa di cui sognava di essere protagonista e invece è finito solo nel cono d'ombra di Lionel Messi (trionfatore assoluto in Qatar).

Altro fattore: la decisione del calciatore, dopo aver strappato il contratto col Manchester United, di accettare un'offerta dall'altra parte del mondo (negli Emirati Arabi) quando forse sarebbe stato più saggio evitare forzature. La prospettiva di trasferirsi in Medio Oriente, lontano da tutti (amici e familiari), non sembra aver scaldato Georgina anche a dispetto della incredibile cascata di milioni che pioverà loro addosso.

Quanto sono attendibili queste deduzioni da parte dell'emittente? C'è un precedente che depone a favore e se da un lato è positivo, quanto alla veridicità delle indiscrezioni captate e citate, dall'altro ribadisce la negatività in cui versa la relazione tra Ronaldo e la modella, influencer.

È la stessa trasmissione che qualche settimana fa ha scoperto e svelato il video di Gerard Piqué in compagnia della nuova fiamma, Clara Chía, nella casa di Shakira (in sua assenza). Immagini scandalo che hanno fatto molto rumore, quanto il fragore della coppia andata in frantumi. Sarà così anche per CR7 e la bellissima Georgina?