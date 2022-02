Georgina racconta la crisi con Ronaldo e quelle parole: “Gio, ho pensato che sia giunto il momento” Georgina Rodriguez racconta l’allontanamento con Cristiano Ronaldo: “Ero assente e triste”. Poi accadde qualcosa che non può dimenticare.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Soy Georgina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 4 febbraio Cristiano Ronaldo tornerà in campo col Manchester United dopo la pausa invernale del calcio inglese: i Red Devils saranno impegnati nei sedicesimi di Coppa d'Inghilterra contro il Middlesbrough. Il campione portoghese ha approfittato degli ultimi giorni liberi da impegni per trascorrere un periodo di vacanza assieme all'intera famiglia a Dubai: tutto documentato sul proprio profilo Instagram, tra foto in spiaggia assieme ai suoi quattro figli, bagni di folla in occasione del ritiro del premio Globe Soccer's Top Scorer of All Time e gesti d'amore per la sua adorata compagna Georgina Rodriguez, che a breve gli darà altri due gemelli.

E proprio una serie di foto col pancione è stata pubblicata della 28enne modella e influencer argentina, che si sta rilassando dopo gli impegni di tutto gennaio per lanciare la serie su Netflix a lei dedicata, ‘Soy Georgina'. Una grande parte è ovviamente dedicata al rapporto con Ronaldo che le ha cambiato la vita, trasformandola da una ragazza che vendeva borse di lusso ad una che le colleziona, per usare le sue parole. Già, perché la Rodriguez lavorava come commessa da Gucci a Madrid ed è proprio lì che tutto ebbe inizio nel giugno del 2016.

Nella serie Georgina ha raccontato come esplose l'amore che le avrebbe stravolto l'esistenza, fu un colpo di fulmine ed ogni singolo dettaglio è ancora presente nella sua mente: "Era un giovedì d'estate, lavoravo da Gucci. Dovevo finire alle cinque e un collega mi ha chiamato per restare un'altra mezz'ora a servire un cliente. Mentre stavo uscendo dal negozio è apparso un uomo bellissimo alto quasi due metri accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. Bellissimo. Il ragazzo mi salutò molto educatamente e sorrise. Ho iniziato a sentire qualcosa allo stomaco. E ho pensato: cosa c'è che non va in me? Non volevo nemmeno guardarlo, mi vergognavo molto".

Leggi anche Chi sono i figli di Ronaldo e Georgina Rodriguez: tre sono nati da madre surrogata

"È stato un attimo ed è rimasta nella mia testa", ha aggiunto Ronaldo. Poi Georgina ha proseguito il racconto: "Ho iniziato a servirlo da Gucci e un giorno mi scrisse che avrebbe partecipato ad un evento. Gli ho detto che ci sarei andata anch'io. Ho passato l'intera giornata a pensare a cosa avrei indossato, a come avrei sistemato i miei capelli. Quando sono arrivata l'ho visto bellissimo, ricordo cosa indossavamo io e lui. Abbiamo brindato con un bicchiere di champagne e poi sono dovuto andare alla cena aziendale. Non sentivo niente, ma dovevo andare. Ma è stato bello perché ci ha lasciato con la voglia".

Il rapporto di Cristiano Ronaldo con Georgina Rodriguez tuttavia non è stato tutto in discesa: c'è stato un momento, quando il loro amore era all'inizio, in cui le vicende della vita li hanno allontanati. È accaduto quello stesso anno, quando il padre dell'argentina fu colpito da un ictus. Papà Jorge, ex calciatore finito in carcere per molti anni per traffico di droga, sarebbe poi morto due anni e mezzo dopo. Georgina ha spiegato che la loro frequentazione si interruppe per un paio di mesi, finché non accadde qualcosa: un gesto di Ronaldo. Il legame raffreddatosi tra i due fu riacceso in maniera dirompente, con una vampata d'amore che ha fatto capire ad entrambi che erano fatti l'uno per l'altra.

"Lui giocava tante partite, è successa la cosa di mio padre ed io ero assente e triste – ricorda ora Georgina – Un giorno ci siamo incontrati ad un altro evento, lui era con i suoi amici e suo fratello. E mi ha detto: ‘Gio, vuoi venire a cena? Ho pensato che sia giunto il momento'. Ero molto eccitata e sulla strada per il ristorante le nostre mani si sono toccate e ho sentito come se quelle mani fossero state con me per molto tempo e quando ci siamo toccati di nuovo le abbiamo afferrate. Erano mani familiari, che calzavano perfettamente. Siamo andati a cena, sono andato a casa e il mio cuore… boom boom".

Il resto è una storia come si vedono nei film: "Sognavo un principe azzurro e oggi ne ho uno con dei bambini meravigliosi che mi danno tanto amore. Sì, posso dire che i sogni si avverano". A giudicare dalle immagini della serie, non è difficile crederle.